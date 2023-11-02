الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إزالة تعديات على 12 فدانا ملك الدولة بالخارجة 2 في الوادي الجديد (صور)

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على أملاك الدولة، ڤيتو

 شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، حملة إزالات بمنطقة الخارجة 2 وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

Advertisements

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، عن إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمساحة 12 فدانا بمنطقة الخارجة 2، وذلك خلال المرور على بعض المشروعات الاستثمارية والأراضي الزراعية المستأجرة من الدولة وإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمدينة الخارجة.  

 

 يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عقد خلال الأسبوع الجاري اجتماعًا لمتابعة جهود حماية أراضي الدولة وإزالة التعديات، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وعدد من التنفيذيين المعنيين.

 وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية بهذا الملف، في إطار توجيهات القيادة السياسية لصون حقوق الدولة والأجيال القادمة، موجهًا بما يلي: 

◾قيام صندوق استصلاح الأراضي بحصر أسماء كافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بنطاق المحافظة، على أن تقوم المراكز بتنفيذ أعمال الإزالة خلال أسبوع.   

◾إتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة.   

◾عرض تقرير مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء مدعم بالصور؛ لإتخاذ الإجراء المناسب.  

◾تشكيل لجان معاينة للأراضي التابعة للصندوق لحصر التوسعات غير المقننة.

◾رصد وتأريخ مخالفات البناء من خلال وحدة المتغيرات المكانية وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول المتقاعس عن منع هذه المخالفات في نطاق المركز أو القرية التابعة.  

 

وأهابت محافظة الوادي الجديد، بالمواطنين سرعة تقنين أوضاعهم  وتجنب التعدي على أراضي وأملاك الدولة أو البناء المخالف، كما تؤكد أن وحدات المتغيرات المكانية بالمراكز تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

 ومن جانبه قال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة، على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم. 

 

 ولفت محافظ الوادى الجديد، إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع أجهزة الدولة المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات، وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ. 

 

 وأشار إلى أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، موضحا أن هناك تنسيقًا بين المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة.  

وطالب الزملوط، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا ضرورة عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، واستمرار التنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إزالة تعديات على أملاك الدولة بالوادي الجديد إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة الأراضى الزراعية التعديات على اراضى املاك الدولة المشروعات الاستثمارية حالات بناء مخالف

مواد متعلقة

رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد يلتقى بموظفى الوحدة المحلية لقرى الجديدة

الزملوط يبحث مع وفد قطري مشروع استزراع 280 الف فدان

ورشة تعريفية عن الحركة الكشفية بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد

كلية التربية بجامعة الوادي الجديد تنظم يوما رياضيا احتفالًا بالطلاب الجدد

إزالة التعديات على أراضي الدولة بالوادي الجديد

دورة تدريبية عن التسويق الإلكتروني في قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد

الأكثر قراءة

هل رفضت منصة شاهد التعاقد مع الكبير أوي في رمضان بسبب محمد سلام؟

طلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

شيخ الأزهر في مرمى نيران الاحتلال.. هجوم شديد من معهد أمن إسرائيلي على الشيخ الطيب.. والنشطاء غاضبون: الإمام خط أحمر

إسرائيل تعلن مقتل قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 بجيش الاحتلال

ماذا قال الشناوي للاعبي الأهلي عقب وداع الدوري الإفريقي أمام صن داونز؟

الأهلي يغرم لاعبيه بعد وداع الدوري الإفريقي

كواليس مكالمة الخطيب مع رضا سليم بعد إصابته في الكتف

مركز معلومات تغير المناخ يعلن أفضل موعد لزراعة القمح ويحذر من ظاهرة النينو

Advertisements

منوعات

المزيد

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

توقعات الأبراج، حظك اليوم الجمعة 3-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

شاهد لحظة تعثر الملك، خبيرة لغة الجسد تعلق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر البلح البارحي يرتفع 22 جنيهًا في سوق العبور

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة اليوم الخميس (رابط مباشر)

أسعار الأسماك اليوم، سعر مكرونة سويسي يرتفع لـ110 جنيهات بسوق العبور

بكام سعر الدولار، حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء اليوم الخميس 2-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 رسائل من السفارة الأمريكية بالقاهرة عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: فلسطين قضية عدل وحق وحرية لشعب محتل من كيان غاصب

تفسير رؤية طواف الكعبة في المنام وعلاقتها بزيارة بيت الله الحرام قريبا

عالم بالأزهر: آيات خلق الإنسان كانت سببا في إسلام كثير من العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية