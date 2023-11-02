الخميس 02 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الكهرباء توقع عقد تفريغ القدرة المولدة من المحطات بتكلفة 713 مليون جنيه بخليج السويس

توقع عقد تفريغ القدرة
توقع عقد تفريغ القدرة المولدة من المحطات،فيتو

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم الخميس، عقدا مع تحالف شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو) وشركة وادى النيل للمقاولات وذلك لتنفيذ الخطوط الهوائية جهد 220ك0ف التابعة لمنطقة كهرباء القناة بنظام تسليم مفتاح على النحو التالى:ـ

·        الخط الهوائى (انجى – تويوتا – ارواسكوم) / S4 بطول 36,5كم.

·          الخط الهوائى (النويس / S4) بطول 2,7كم.

ويهدف المشروع إلى تفريغ القدرة المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الرياح بقدرة 1000م وات بمنطقة خليج السويس بنظام BOO والمتوقع التشغيل التجارى لها فى ديسمبر 2024.

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وتبلغ القيمة الإجمالية للخطين حوالي  713 مليون جنيه مصري، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 8 شهور من تاريخ أمر الإسناد.

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية، وفى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة من رياح وشمس.

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