مطرانية قنا تحتفل بعشية الشهيد مارجرجس

تبدأ اليوم، الخميس، أولى عشيات موسم الشهيد العظيم مارجرجس بديره بالمحروسة برئاسة الانبا شاروبيم مطران قنا وقفط وتوابعهما،وذلك في تمام الساعة السادسة مساءا (6م)

يتخلل العشية تطييب لرفات الشهيد مارجرجس، وستكون القداسات والعشيات على البث المباشر لقناة المطرانية.

وشملت خطة أمن قنا لتأمين احتفالات الدير، انتشارًا موسعًا لخبراء المفرقعات وقوات الأمن المركزي والتدخل السريع بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط الدير والأماكن المهمة والحيوية، والتمشيط المستمر والدوري عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات، وكلفت إدارة الحماية المدنية خبراء المفرقعات بالقيام بعمليات فحص وتعقيم لكافة السيارات والقادمين من الزوار لزيارة الدير، وذلك تحسبًا لوجود أي أجسام غريبة مع تكثيف تواجد خبراء المفرقعات لعمليات التمشيط بشكل دورى لزيادة التأمين لحين انتهاء الاحتفالات بالدير.

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وشددت إدارة الحماية المدنية على ضرورة تأمين كافة أنحاء الدير، والطرق المؤدية للدير بالتنسيق مع مدير إدارة مرور قنا، لتكثيف تواجد الأوناش المرورية من أجل عمليات رفع كافة السيارات المتروكة بمحيط الدير، وتنسق إدارة الحماية المدنية مع الدير للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة العمليات الخاصة بتأمين احتفالات الدير.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مار جرجس في مدينة اللد بفلسطين.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتحديدًا دير مار جرجس بجبل الرزيقات في محافظة الأقصر، في الـ 10 من شهر نوفمبر المقبل، للاحتفال السنوي للدير، وذلك بمناسبة ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد القديس مار جرجس في مدينة اللد بفلسطين.

ويستمر الاحتفال بدير مارجرجس في جبل الرزيقات بمحافظة الأقصر لمدة 6 أيام، على أن تبدأ من يوم 10 من شهر نوفمبر حتى 16 من الشهر نفسه.



وتبدأ الفعاليات في الساعات المتأخرة من الليل حيث يطوف الشمامسة برفات الشهداء الثلاثة القديسين ويقوم الزائرون بالتقاط البركات من رفتهم كنوع من البركة وبعدها تبدأ تسبحة العشية في الرابعة والنصف إلى السادسة مساء، ويعقبها صلاة رفع بخور عشية من الساعة السادسة إلى السابعة مساءً ثم تقدم كورالات كنائس الإيبارشية؛ باقة من الترانيم والألحان الروحية ويعقبها عظة روحية.