الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

بشرط جزائي مليار دولار، ريال مدريد يتفق على التجديد لنجم جديد

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

كشفت تقارير صحفية إن البرازيلي رودريجو جويس مهاجم ريال مدريد، وقع على عقود التجديد للميرنجي.

ريال مدريد يجدد عقد رودريجو

وأكد خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن رودريجو وقع على العقود الجديدة، واليوم سيتم الإعلان الرسمي.

وسيستمر رودريجو في صفوف ريال مدريد حتى صيف 2028، وبشرط جزائي بقيمة مليار يورو.


وينتهي عقد رودريجو جويس الحالي في صيف 2025.

وكان رودريجو قد انضم لصفوف ريال مدريد في صيف 2019، قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو.

Advertisements

وخاض رودريجو بقميص ريال مدريد 179 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 39 هدفا وصنع 33.


كما حقق البرازيلي لقب دوري الأبطال مرة، وكأس العالم للأندية مرة، والسوبر الأوروبي مرة، والليجا مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة.

سبب جائزة فينيسيوس جونيور 

وتوج فينيسيوس جونيور بجائزة سقراط تقديرا للعمل الإنساني الذي يقوم به لاعبو كرة القدم بحسب الصحفي ماريو كورتيجانا.

 

 

 

وشملت المساهمات البارزة للنجم فينيسيوس إنشاء مدرسة ومستشفى في مسقط رأسه بامبالي، وكانت لجنة متميزة مكونة من ستة أعضاء مسؤولة عن عملية اختيار الجائزة في العام الماضي.

وفي 2022، استثمر فينيسيوس 335 ألف يورو في معهد "Vini Jr"، وهو تطبيق تعليمي مصمم لمساعدة الطلاب المحرومين.

وأسهم فينيسيوس فيما يزيد عن مليون يورو في 2023. وبالتطلع إلى عام 2024، من المتوقع أن يرتفع التزام فينيسيوس إلى مستوى أعلى، مع تعهد بقيمة 2.5 مليون يورو.

والجوائز الرئيسة التي يتم تقديمها خلال حفل سنوي، هي جائزة الكرة الذهبية للرجال والسيدات لأفضل لاعب ولاعبة خلال العام السابق، وكأس كوبا لأفضل لاعب شاب، وجائزة جيرد مولر لأفضل مهاجم، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وهناك أيضًا جائزة نادي العام، وجائزة سقراط.

وفي الموسم الماضي سجل فينيسيوس 23 هدفا وصنع 21 في 55 مباراة مع ريال مدريد.

وكان فينيسيوس جونيور قد تعرض لإهانات عنصرية في مباراة ريال مدريد وفالنسيا الموسم الماضي على ملعب ميستايا ما فجر أزمة كبيرة.

كما تعرض فينيسيوس لهتافات عنصرية من عدد من جماهير برشلونة في الكلاسيكو، يوم السبت الماضي، وهو الأمر الذي رفضه برشلونة.

ويرتبط النجم البرازيلي بعقد مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2024، ويتطلع مسؤولو المرينجي لتأمين مستقبله داخل قلعة سانتياجو برنابيو.

وقبل أيام قال فابريزيو رومانو، عبر حسابه الموثق على منصة "X": "تمديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد تم بنسبة 101%، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي قريبًا".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البرازيلي رودريجو ريال مدريد رودريجو جويس سانتوس البرازيلي كأس العالم للأندية

مواد متعلقة

موعد مباراة صن داونز والوداد المغربي في نهائي الدوري الإفريقي

رغم الخروج أمام صن داونز، الأهلي يحصل على مبلغ ضخم من الدوري الإفريقي

الأهلي يتعادل سلبيا مع صن داونز ويودع الدوري الإفريقي

الأكثر قراءة

هل رفضت منصة شاهد التعاقد مع الكبير أوي في رمضان بسبب محمد سلام؟

طلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

شيخ الأزهر في مرمى نيران الاحتلال.. هجوم شديد من معهد أمن إسرائيلي على الشيخ الطيب.. والنشطاء غاضبون: الإمام خط أحمر

إسرائيل تعلن مقتل قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 بجيش الاحتلال

ماذا قال الشناوي للاعبي الأهلي عقب وداع الدوري الإفريقي أمام صن داونز؟

الأهلي يغرم لاعبيه بعد وداع الدوري الإفريقي

كواليس مكالمة الخطيب مع رضا سليم بعد إصابته في الكتف

مركز معلومات تغير المناخ يعلن أفضل موعد لزراعة القمح ويحذر من ظاهرة النينو

Advertisements

منوعات

المزيد

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

توقعات الأبراج، حظك اليوم الجمعة 3-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

شاهد لحظة تعثر الملك، خبيرة لغة الجسد تعلق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر البلح البارحي يرتفع 22 جنيهًا في سوق العبور

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة اليوم الخميس (رابط مباشر)

أسعار الأسماك اليوم، سعر مكرونة سويسي يرتفع لـ110 جنيهات بسوق العبور

بكام سعر الدولار، حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء اليوم الخميس 2-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 رسائل من السفارة الأمريكية بالقاهرة عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: فلسطين قضية عدل وحق وحرية لشعب محتل من كيان غاصب

تفسير رؤية طواف الكعبة في المنام وعلاقتها بزيارة بيت الله الحرام قريبا

عالم بالأزهر: آيات خلق الإنسان كانت سببا في إسلام كثير من العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية