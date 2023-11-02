بشرط جزائي مليار دولار، ريال مدريد يتفق على التجديد لنجم جديد

كشفت تقارير صحفية إن البرازيلي رودريجو جويس مهاجم ريال مدريد، وقع على عقود التجديد للميرنجي.

ريال مدريد يجدد عقد رودريجو

وأكد خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن رودريجو وقع على العقود الجديدة، واليوم سيتم الإعلان الرسمي.

وسيستمر رودريجو في صفوف ريال مدريد حتى صيف 2028، وبشرط جزائي بقيمة مليار يورو.



وينتهي عقد رودريجو جويس الحالي في صيف 2025.

وكان رودريجو قد انضم لصفوف ريال مدريد في صيف 2019، قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو.

Advertisements

وخاض رودريجو بقميص ريال مدريد 179 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 39 هدفا وصنع 33.



كما حقق البرازيلي لقب دوري الأبطال مرة، وكأس العالم للأندية مرة، والسوبر الأوروبي مرة، والليجا مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة.

سبب جائزة فينيسيوس جونيور

وتوج فينيسيوس جونيور بجائزة سقراط تقديرا للعمل الإنساني الذي يقوم به لاعبو كرة القدم بحسب الصحفي ماريو كورتيجانا.

وشملت المساهمات البارزة للنجم فينيسيوس إنشاء مدرسة ومستشفى في مسقط رأسه بامبالي، وكانت لجنة متميزة مكونة من ستة أعضاء مسؤولة عن عملية اختيار الجائزة في العام الماضي.

وفي 2022، استثمر فينيسيوس 335 ألف يورو في معهد "Vini Jr"، وهو تطبيق تعليمي مصمم لمساعدة الطلاب المحرومين.

وأسهم فينيسيوس فيما يزيد عن مليون يورو في 2023. وبالتطلع إلى عام 2024، من المتوقع أن يرتفع التزام فينيسيوس إلى مستوى أعلى، مع تعهد بقيمة 2.5 مليون يورو.

والجوائز الرئيسة التي يتم تقديمها خلال حفل سنوي، هي جائزة الكرة الذهبية للرجال والسيدات لأفضل لاعب ولاعبة خلال العام السابق، وكأس كوبا لأفضل لاعب شاب، وجائزة جيرد مولر لأفضل مهاجم، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وهناك أيضًا جائزة نادي العام، وجائزة سقراط.

وفي الموسم الماضي سجل فينيسيوس 23 هدفا وصنع 21 في 55 مباراة مع ريال مدريد.

وكان فينيسيوس جونيور قد تعرض لإهانات عنصرية في مباراة ريال مدريد وفالنسيا الموسم الماضي على ملعب ميستايا ما فجر أزمة كبيرة.

كما تعرض فينيسيوس لهتافات عنصرية من عدد من جماهير برشلونة في الكلاسيكو، يوم السبت الماضي، وهو الأمر الذي رفضه برشلونة.

ويرتبط النجم البرازيلي بعقد مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2024، ويتطلع مسؤولو المرينجي لتأمين مستقبله داخل قلعة سانتياجو برنابيو.

وقبل أيام قال فابريزيو رومانو، عبر حسابه الموثق على منصة "X": "تمديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد تم بنسبة 101%، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي قريبًا".