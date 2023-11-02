لليوم الثاني، التشغيل التجريبي لمستشفى نجع حمادي العام (صور)

تواصل مستشفى نجع حمادي العام عملها لليوم الثاني على التوالي،حيث تم بدء التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية.

وأعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا عن بدء التشغيل التجريبي لمستشفى نجع حمادى العام، وذلك بتشغيل العيادات الخارجية بالمستشفى، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الموقع العام وأعمال الفرش والأثاث وتوريد الأجهزة الطبية بالمستشفى.

حيث أكد الدكتور محمد، أن المستشفى جاهزة لاستقبال المرضى بدءً من اليوم بالمستشفى والتي تمثل إضافة كبيرة للمنظومة الطبية بالمحافظة.

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وأضاف بدران، بأنه تم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بمبنى المستشفى، وربطها بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، كما تم التنسيق لتجهيز المستشفي بأحدث الأجهزة الطبية وأعمال الفرش والأثاث لتصبح المستشفى صرح طبي متكامل يقدم خدمة طبية تليق بأبناء مركز نجع حمادي والمراكز المجاورة.

الجدير بالذكر أن مشروع تطوير مستشفى نجع حمادي العام علي مساحة ٣٨٠٠ م٢، بطاقة ١٧٣ سرير، وتتكون من طابق أرضى و٦ أدوار مكرر.

حيث يحتوي الدور الأرضي علي (الطوارئ - الأشعة - صيدليات- شبكة الغازات - المطبخ - المغسلة - المشرحة - النفايات - مخازن)،بينما يحتوي الدور الأول علوي علي قسم الغسيل الكلوى، ويضم ٣١ ماكينة، وقسم العيادات الخارجية ويضم ( ٢٨ عيادة - ٢ صيدلية) وقسم المناظير.



ويحتوي الدور الثاني علي قسم إقامة مرضي بطاقة ٢٠ سريرا ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة والإدارة العامة وخدمات.



ويحتوي الدور الثالث علي قسم الولادة وقسم الحضانات ( ١١ حضانة مبتثرين - ١٤ سرير ولادة حديثة وسرير للعزل) وقسم النساء والولادة ( ٢ ولادة طبيعية - ١٨ سرير إقامة نساء وولادة) وسكن أطباء وقسم الصدر، ويحتوي الدور الرابع على قسم إقامة المرضى ( ٥١ سرير إقامة تخصصات) و٢ قاعة تدريب، ويحتوي الدور الخامس على قسم العمليات ( ٥ غرف عمليات متنوعة - ٨ أسر إفاقة - ٢ أسرة تحضير) قسم التعقيم المركزي والعناية المركزة ( ١١ سريرا - سرير عزل).

هذا ويتقدم الدكتور محمد بدران بخالص الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة على دعمهم المتواصل للمنظومة الصحية وحرصهم على تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لأبناء المحافظة

كما يتقدم بخالص العرفان للواء اشرف غريب الداودي محافظ قنا علي متابعته المستمرة للخدمات الطبية بالمستشفيات ورعايته لأبناء المحافظة.

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