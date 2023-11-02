الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

تحرير 53 محضرا تموينيا متنوعا في 5 مراكز بقنا

سلع مضبوطة قنا،فيتو
سلع مضبوطة قنا،فيتو

 شنت مديرية التموين بقنا، بناء على توجيهات المحاسب أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا بشأن تشديد الرقابة على الأسواق وحملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية.

وتم تحرير المحاضر أرقام ١٤٦٥٣ و١٤٦٥٤ جنح دشنا،وضبط  ٨ قاروصة سجائر  
وذلك لعدم الاحتفاظ بالفواتير.

كما تم تحرير المحاضر أرقام  ٧٦٢١ و٧٦١٧ و٧٦٢٠ و٧٦١٩ و٧٦١٨ جنح فرشوط، وتم ضبط قاروصة سجائر ، و ٥  لفات عصير، و٥ كراتين مياه معدنية، و ١٢ كيس مسحوق غسيل، و ٢٥ لفة ملح بونو جميعهم مجهول المصدر

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كما تم تحرير المحاضر أرقام ٢٤٢٦٢ و٢٤٢٦٣جنح نجع حمادي وتم ضبط
٢٢ علبة سجائر تباع بأزيد من السعر.

كما تم تحرير المحضر رقم ١٦٣٣٨  جنح قوص وتم ضبط ٧٠ كجم سكر و٢٠ علبة سجائر مجهولة المصدر.

كما تم تحرير المحضر رقم ١٤٠٤١ جنح قسم قنا وتم ضبط ١٠ علب سجائر لعدم الاحتفاظ بالفواتير.

وبشأن المخابز تم تحرير ٣٨  محضر عدم الإعلان عن الاسعار  ،٢ محضر عدم نظافة تدوات العجن، ٢ محضر عدم وجود قائمة التشغيل.

 ومن جانبه أوضح السيد أن المخالفات التموينيه اليوم بلغت ٥٣  مخالفة تموينية متنوعة.

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الاعلان عن الأسعار سجائر مجهوله المصدر قنا قوص مديرية التموين بقنا نجع حمادي

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