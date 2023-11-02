الصناعات الغذائية تنظم برنامجا تدريبيا عن إستراتيجيات التصدير والتسويق الدولي

أكد أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أنه تم تنظيم برنامج تدريبي عن (إستراتيجيات التصدير والتسويق الدولي)، لافتا إلى أن هذا يأتى في إطار دور الغرفة لدعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية، وفي إطار التعاون بين الغرفة ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (TRADE) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).



وقال الجزايرلى إن البرنامج التدريبي سيتناول الموضوعات التالية “ أهمية التوجه للأسواق الدولية وتصدير المنتجات والخدمات- طرق وأشكال دخول الأسواق الدولية- الجاهزية للتصدير- كيفية دراسة الأسواق الخارجية المستهدفة- كيفية اختيار الوسطاء التجاريين (الوكلاء)- عمل خطة للتصدير- خطة سير العمل- مؤشرات الأداء الرئيسية”.

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وأشار أن الفئات المستهدفة للمشاركة في التدريب هو فريق التصدير بالشركات الراغبة في دخول الأسواق الدولية، وحاضر بالبرنامج الدكتور أحمد صالح استشاري مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (TRADE) والذي عمل كمدير بيع وتصدير في كبري الشركات الصناعيه بالشرق الأوسط.



3.9 مليار دولار قيمة صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال 9 شهور

بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 حوالي 3.9 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 14% وقيمة نمو 464 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 3.4 مليار دولار.

وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة. ويأتى ذلك طبقا لأحدث التقارير الصادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية برئاسة المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023:

1- احتلت السودان المركز الأول بقيمة 393 مليون دولار وبنسبة نمو 164% وقيمة نمو 244 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022

2- تأتى المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 305 ملايين دولار ونسبة تراجع 4%.

3-فلسطين في المركز الثالث بقيمة 198 مليون دولار ونسبة نمو 34%.

4- ليبيا بقيمة 194 مليون دولار ونسبة نمو 23%.

5- أمريكا بقيمة 174 مليون دولار ونسبة تراجع 9%.

6- صادرات الصناعات الغذائية إلى اليمن بقيمة 146 مليون دولار ونسبة نمو 14%.

7- صادرات الصناعات الغذائية إلى الأردن بقيمة 144 مليون دولار ونسبة نمو 6%.

8- صادرات الصناعات الغذائية إلى العراق بقيمة 134 مليون دولار ونسبة نمو 30%.

9-صادرات الصناعات الغذائية إلى إيطاليا بقيمة 132 مليون دولار ونسبة نمو 69%.

10- صادرات الصناعات الغذائية إلى الجزائر بقيمة 109 ملايين دولار ونسبة تراجع 8%.

11- صادرات الصناعات الغذائية إلى الإمارات العربية المتحدة بقيمة 108 ملايين دولار ونسبة نمو 12%.

12- صادرات الصناعات الغذائية الى هولندا بقيمة 104 ملايين دولار ونسبة نمو 1%.

13- صادرات الصناعات الغذائية الى الصين بقيمة 103 ملايين دولار ونسبة تراجع 4%.

14- صادرات الصناعات الغذائية إلى إسبانيا بقيمة 86 مليون دولار ونسبة نمو 45%،.

15- صادرات الصناعات الغذائية إلى ألمانيا في المركز الخامس عشر بقيمة 82 مليون دولار ونسبة تراجع 2%.

وحيث تمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 62% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.