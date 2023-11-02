ندوة عن مخاطر الإدمان بجامعة جنوب الوادي (صور)

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان بكلية الزراعة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وذلك في إطار الندوات التوعوية التي تنظمها جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشاد الدكتور عصام الدين عبدالهادى عميد كلية الزراعة بالدور التوعوي لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي في توعية طلاب الجامعة بمخاطر الإدمان والتعاطي وأوصى الطلاب بالاستفادة من الندوة التوعوية ونقل التوعية للمجتمع الخارجي للحد من أخطار الإدمان ومكافحة التعاطي.

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وخلال الندوة تناولت مروة عبد الراضي مدير بيت التطوع داخل الجامعة والتابع لصندوق علاج ومكافحة الإدمان الشرح بالخدمات المتنوعة لبيت التطوع بمقر الجامعة بقنا ودور المتطوعين من الطلاب في التوعية بالآثار السلبية المدمرة للإدمان، وخدمات الخط الساخن، وخدمات مركز العزيمة لعلاج الادمان، كما تناولت الندوة التعريف بقانون الكشف المبكر عن المخدرات وتعرض الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات للفصل من العمل والتوعية بأضرار المواد المخدرة والتعاطي وكيفية علاج الحالات المصابة

شهد الندوة التوعوية الدكتور رأفت شيبت الحمد بكلية الزراعة، ومحمد الكامل مدير ادارة المشروعات البيئية، وحضور طلابي.

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