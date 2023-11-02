الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

جامعة جنوب الوادي تحصد عدة مراكز متقدمة فى فعاليات كلايماثون صعيد مصر

طلاب الجامعة بقنا،فيتو
طلاب الجامعة بقنا،فيتو

 حصد طلاب جامعة جنوب الوادي عددا من المراكز المتقدمة في فعاليات مؤتمر كلايماثون صعيد مصر، والذي أقيم تحت رعاية وزارة البيئة،  وهيئة التعاون الدولي الألماني بمصر، تحت عنوان "كلايماثون صعيد مصر - نحو توطين الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ مصر 2050 "،  وذلك في ظل دور البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لرفع الوعي البيئي بقضايا البيئة وتغير المناخ بين فئات المجتمع خاصة الشباب وبمشاركة طلاب جامعات الصعيد (أسيوط - سوهاج - الوادى الجديد - جنوب الوادى - الأقصر - أسوان )..

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أعلن الدكتور أحمد عكاوي  رئيس الجامعة عن تحقيق طلاب جنوب الوادي عدة مراكز متقدمة في  المسابقة حيث فاز بالمركز الأول green hydrogen من جامعة جنوب الوادي والمركز الثالث Green fodder  جامعة جنوب الوادي والمركز الرابع Hariry جامعة جنوب الوادي والمركز الخامس Aqua  Nourish جامعة جنوب الوادي والمركز السادس Climate game جامعة جنوب الوادي والمركز السادس مكرر Flourish جامعة جنوب الوادي

وأضاف الدكتور عبدالرحيم يوسف منسق برنامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلي بفوز جامعة جنوب الوادي الأهلية بالمركز الخامس مكرر بفريق  Recycling pionners وذلك تحت إشراف الدكتور هاني احمد بكلية الهندسة جنوب الوادي.

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إدارة المخلفات الصلبة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة جامعة جنوب الوادي طلاب جامعة جنوب الوادي

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