جامعة جنوب الوادي تنظم الدوري الداخلي لكليات الجامعة

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة النشاط الرياضي (الدوري الداخلي لكليات جامعة جنوب الوادي) في العاب (خماسي كرة القدم، كرة الطائرة، كرة السلة، تنس الطاولة) طلبة وطالبات وذلك خلال الفترة من 31/10 الى 12/11/2023 على ملاعب القرية الأولمبية بالجامعة بإشراف محمد وليد مدير عام رعاية الطلاب ومحمد موسى مدير إدارة النشاط الرياضي.

وذلك في إطار الموسم الثقافي لجامعة جنوب الوادي وتحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

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واسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز الطالبة هالة ممدوح بالمركز الأول في لعبه تنس الطاولة طالبات كما احتلت كلية التربية الرياضية المركز الاول في لعبة خماسي كرة القدم طالبات، وجاءت كليه التربية في المركز الثاني بينما كان المركز الثالث من نصيب طالبات كلية التربية النوعية، وفى منافسات الكرة الطائرة طالبات حصدت كلية التربية الرياضية المركز الأول، وكلية التجارة المركز الثاني، بينما جاءت كلية التربية في المركز الثالث

وفى مسابقة تنس الطاولة طلبة فاز الطالب ماريو رفعت منصور بكلية التجارة بالمركز الأول، وبالمركز الثاني الطالب بيتر عادل عوض الله كلية العلوم، وحصل الطالب مكاريوس ايليا رشيدي بكلية الطب على المركز الثالث.

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