ضبط مخابز مخالفة فى حملة تموينية بالدقهلية
تمكنت حملات تموينية من ضبط مخابز مخالفة فى حملة تموينية بالدقهلية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات السيد دايرة المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين.
والحملات تحت إشراف على حسن وكيل المديرية، تشكلت الحملة اليوم الخميس الموافق برئاسة محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية يرافقه مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية ناحية مركز ومدينة المنصورة.
وأسفرت عن ضبط محضر مخالفة تعليمات مواعيد العمل، و١٠ محاضر نقص وزن بمقدار من ١٠: ٢٨ جراما، و٢ محضر عدم وجود سجل تفتيش، و٢ محضر تصرف في إجمالى ٧ شكائر دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام، و٢ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على تكثيف الجهود الرقابية للتأكد من الإلتزام بتنفيذ القرارات والتعليمات التموينية والتعامل بكل حسم مع المخالفين.
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