بمشاركة السفير الفلسطيني، مؤتمر صحفي لسامح عاشور حول جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

ينظم سامح عاشور، نقيب المحامين السابق ورئيس اتحاد المحامين العرب الأسبق، عضو مجلس الشيوخ، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الخميس، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة.

ويشارك فى المؤتمر، السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح، وخالد البلشى نقيب الصحفيين، ونقيب محامين السودان، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وعدد كبير من الشخصيات العامة والمحامين.

وفى وقت سابق عقدت نقابة الصحفيين مؤتمرا للسفير الفلسطيني بالقاهرة لدعم القضية الفلسطينية وكشف جرائم الاحتلال.

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وقال السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، إن حكومة الاحتلال لا تحاكم اليهودي رغم قتلهم الفلسطينيين، مضيفًا: كل المستوطنين الذي يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيين تحت مرأى ومسمع من العالم، لا يتم توقيفهم أو معاقبتهم.

وأضاف أن استمرار هذه الاعتداءات والجرائم ضد الشعب الفلسطيني والقدس، سيؤدي بنا والمنطقة إلى النقطة التي وصلنا إليها، في كل ليلة قوات الاحتلال تعتقل ١٠٠ مواطن من الضفة الغربية في فلسطين.

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وتابع: وصلنا إلى مرحلة خطيرة في الصراع مع إسرائيل التي تحتل أرض فلسطين، وتعتبر نفسها دولة فوق القانون، ونحن ومصر في خندق واحد ومنذ الخمسينيات رفضنا التهجير، ولن نغادر أرضنا وسنبقى صامدين في وطننا ولن تجبرنا قوة على مغادرة أرضنا ونميز في حال تشغيل معبر رفح بين تهجير واحتياجات إنسانية، والفلسطينيين لن يخرجوا حال فتح معبر رفح ولن يغادروا أرضهم، وهناك وعي وطني في وجدان الناس ولن يسافروا من غزة إلى مصر، ولدينا ٢٠٠٠ مواطن فلسطيني في العريش يريدون العودة إلى وطنهم.

توزيع قطاع غزة

واستكمل: وزير خارجية أمريكا بلينكن يريد توزيع قطاع غزة على أنها كعكة حتى ينهيها، ولكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال إنه لن يسمح بذلك.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

قصف مستشفى المعمداني

وأكدت نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني.

المسئولية الدولية عن جرائم الاحتلال

وحملت نقابة الصحفيين المصريين جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح.