الخميس 02 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

خدمات البترول البحرية تنتهي من مشروع تطوير حقل كاموس

خدمات البترول البحرية،
خدمات البترول البحرية، فيتو

 أعلنت شركة خدمات البترول البحرية، برئاسة المهندس عمرو بدوي رئيس مجلس إدارة الشركة، الانتهاء من مشروع تطوير حقل كاموس 3B لشركة بترول شمال سيناء "NOSPCO" بعد تنفيذ أعمال انزال خط بحري 8 بوصات، بطول إجمالي 3 كم باستخدام بارج PMS 11 بمعدلات إنتاجية قياسية.

 

مشروع تطوير حقل كاموس

 وتابعت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، أنها قد أكملت أعمال وضع خطوط بحرية تحت البحر 8 بوصات بطول إجمالي 18 كم، بالإضافة إلى تركيب منصتين جديدتين KSE2 وATON1 في المشروع، ويهدف المشروع لـ تعظيم إنتاجها من الغاز في حقل كاموس البحري.

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خدمات البترول البحرية المهندس عمرو بدوي تنفيذ اعمال شركة بترول المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

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