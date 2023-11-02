الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ قنا يعلن توفير سكر بسعر 27 جنيها للكيلو بمنافذ المحافظة

اسعار السكر،فيتو
اسعار السكر،فيتو

 أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن أنه سوف يتم طرح كميات إضافية من السكر بسعر ٢٧ جنيها للكيلو بمنافذ البيع التابعة للمحافظة بجميع مراكز المدن التسعة، بدء من ظهر اليوم الخميس، وبشكل يومي وذلك ضمن مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية.

وأضاف الداودي، أنه سيتم ضخ كميات من السكر بالمنافذ بشكل يومي بواقع  ١ كيلو سكر  لكل مواطن بحد أقصى ليحصل جميع المواطنين على السكر بسعر مخفض، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثيف حملات المرور على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار لضمان توافر السلع والمنتجات التي تشملها المبادرة بأسعار مخفضة، تيسيرا على المواطنين.

وفي سياق منفصل ​​​​​عقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا،  اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال  تنفيذ المرحلة الثانية من مبني الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفي قنا العام، في إطار حرص المحافظة لتقديم الرعاية الطبية لمرضى حالات الطواريء، واستكمال المنظومة الطبية المتكاملة، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والعميد هاني الأتربي مدير إدارة الحماية المدنية، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، والمهندس عصام الدين شحات مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بقنا، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن مبني الطوارئ يقع علي مساحة 3200 متر مربع، ومكون من أربعة طوابق، الدور الأرضي مخصص للاستقبال والطوارئ، إضافة إلى 14 عيادة خارجية متخصصة، أما الطوابق العليا فتضم أقسام عناية مركزة، غرف عمليات، وحدة حروق متكاملة،  الإنعاش الرئوي، شبكة الغازات، صيدلية، معامل تحاليل وتركيبات، معامل أشعة، غرفة عزل، مخازن أدوية، استراحات للأطباء والتمريض.

وأضاف الداودي، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الاولي بالمبني وجاري البدء بتنفيذ المرحلة الثانية بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويتم التنفيذ تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية، مشيرا إلى أن إنشاء مبنى الطوارئ يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى من أبناء المحافظة، إضافة إلى رفع مستوى الإمكانيات والاستعدادات اللازمة لإستقبال جميع حالات الطوارىء لتلقي العلاج دون الحاجة إلى نقلهم إلي أماكن أخرى.

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الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قنا مبادرة تخفيض الأسعار محافظ قنا

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