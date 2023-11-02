الخميس 02 نوفمبر 2023
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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 22666 نقطة. 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 27788 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 9646 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 4335 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 6497 نقطة.

تداولات جلسة الأمس 

هبطت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات، الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.520 تريليون جنيه، لتخسر 16 مليار جنيه. 

 وهبط   مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52%  عند مستوى 22422 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22%  عند مستوى 27457 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18%  عند مستوى 9532 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5%  عند مستوى 4400 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49%  عند مستوى 5666 نقطة. 

 تداولات منتصف الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 60 مليار جنيه عند مستوى 1.536 تريليون جنيه.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.78% ليغلق عند مستوى 22550 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.22% ليغلق عند مستوى 27701 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 9583 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 4325 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 6476 نقطة. 

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تداولات جلسة الإثنين 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 1.596 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 23435 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 28922 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 9964 نقطة.

كما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 6663 نقطة. 

تداولات بداية الأسبوع 

وتراجعت معظم  مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأحد، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.573 تريليون جنيه، لتخسر نحو 16 مليار جنيه. 

وتراجع   مؤشر "إيجي إكس 30" عند مستوى 23086 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% عند مستوى 28509 نقاط، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% عند مستوى 9805 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5%  عند مستوى 4409 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9%  عند مستوى 6638 نقطة. 

تداولات جلسة نهاية الأسبوع 

واختتمت البورصة المصرية، تداولات جلسة، الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه عند مستوى 1.589 تريليون جنيه. 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 23262 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 28785 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 9885 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4339 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 6578 نقطة. 

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