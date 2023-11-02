الخميس 02 نوفمبر 2023
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سياسة

طلب إحاطة لعدم تخصيص أراضي بأكتوبر لإقامة معاهد أزهرية

مطالب بتوفير مناطق
مطالب بتوفير مناطق إقامة معاهد أزهرية في أكتوبر،فيتو

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تأخر تخصيص قطع أراضٍ لإقامة معاهد أزهرية في أكتوبر.

مناطق تحتاج لإقامة معاهد أزهرية لسد العجز

وأشار الدكتور هشام حسين، إلى أنه قبل أيام أصدر الأزهر الشريف تقريرًا بشأن المناطق التي تحتاج لإقامة معاهد أزهرية لسد العجز، وكان من بينها حدائق أكتوبر "ابني بينك"، ومنطقة الإسكان الاجتماعي في حدائق أكتوبر أيضًا.

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تأخر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تخصيص أراضي فضاء لصالح الأزهر الشريف

وأوضح هشام حسين، أنه تبين من خلال التقرير، أن الإشكالية تتمثل في عدم قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص أراضي فضاء بنظام "نقل الأصول" لصالح الأزهر الشريف لإقامة مجمعات المعاهد الأزهرية.

الإقبال الشديد على الدراسة في المعاهد الأزهرية مؤخرًا


ولفت الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، إلى أهمية تخصيص الأراضي نظرًا للإقبال الشديد على الدراسة في المعاهد الأزهرية مؤخرًا، فضلًا عن أن وجود معاهد أزهرية يقلل الضغط على المدراس التابعة لوزارة التربية والتعليم، والتي تعاني عجزًا كبيرًا هي الأخرى فضلًا عن كثافة الفصول بشكل كبير.

وطالب عضو مجلس النواب، من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة سرعة تخصيص الأراضي الفضاء المطلوبة في الأماكن التي تحتاح فعليًّا لإقامة معاهد أزهرية لاستقبال الطلاب.

وكشف الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بأن مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اعتمد خلال الساعات الماضية عدد 109 معاهد أزهرية من بين المعاهد التي تمت زيارتها بالفصل الدراسي الثاني للعام الدرسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م.

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وأضاف “عبد الغني” أن باقي المعاهد التي تمت زيارتها يتم فحص ملفاتها حاليًا وسيصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قرارًا بشأنها فور انتهاء الفحص. 

 

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