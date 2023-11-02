الخميس 02 نوفمبر 2023
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اقتصاد

بعد بدء تشغيله فى مصر، كل ماتريد معرفته عن تطبيق الذكاء الاصطناعي ChatGPT

ChatGPT، فيتو
ChatGPT، فيتو

 يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن عن كل ما يخص تطبيق  الذكاء الاصطناعي الشهير ChatGPT بعد قيام  أوبن أي آي OpenAI المالكة لتطبيق روبوت الدردشة الشهير  ChatGPT، بإتاحة البرنامج على متجر جوجل الخاص بهواتف أندرويد ومتجر آب ستور الخاص لأجهزة آيفون بالسوق المصرى ولذلك نقدم خلال السطور التالية كل المعلومات عن تطبيق Chat GPT  شات جى بى تى. 

 

 تطبيق ChatGPT 

 كانت  الشركة  قد أطلقت تطبيق ChatGPT لنظام  iOS الخاص بهواتف آيفون فى  مايو الماضي وتم تحميله أكثر من  نصف مليون مرة خلال الأسبوع الأول لإطلاقه، وكشفت التسريبات أن تطبيق  ChatGPT لنظام أندرويد لن يختلف كثيرا عن إصدار  نظام آي أو إس. 

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وChatGPT هو ‏روبوت محادثة طوّرته أوبن إيه آي، وأُطلق في نوفمبر 2022 هو مبنيّ على عائلة جي بي تي-3 الخاصة بأوبن إي آي لنماذج اللغات الكبيرة وضُبط بدقة، وأُطلق نموذجٌ أوليّ من شات جي بي تي في 30 نوفمبر 2022، وبعد إصدار شات جي بي تي، قُدّرت قيمة شركة أوبن إي آي بـ 29 مليار دولار أمريكيّ.

وبحلول 4 ديسمبر 2022، كان لدى شات جي بي تي أكثر من مليون مستخدم. في يناير 2023، ووصل شات جي بي تي إلى أكثر من 100 مليون مستخدم، مما يجعله التطبيق الأسرع نموًا للمستهلكين حتى الآن. 

 ورغم أن الخدمة تعمل بشكل أفضل باللغة الإنجليزية، ولكنها أيضًا قادرة على العمل ببعض اللغات الأخرى، بدرجات متفاوتة من النجاح على عكس بعض التطورات الحديثة البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، اعتبارًا من ديسمبر 2022، لا يوجد ما يشير إلى وجود ورقة فنية رسمية رُوجِعَت من قِبل النظراء حول شات جي بي تي.

 

منافسون جدد لـ ChatGPT 

 وأدى ظهور  ChatGPT شات جي بي تي وتقديمه للجمهور العام إلى زيادة الاهتمام والمنافسة في المجال في فبراير 2023، بدأت جوجل تقديمَ خدمة تجريبية Bard تستند إلى برنامج LaMDA AI أو لامدا إي آي الخاص بها كما صرح يان ليكون من شركة ميتا، الذي أطلق على شات جي بي تي أنه "مصمم جيدًا" ولكنه "ليس مبتكرًا بشكل خاص، في يناير 2023 صرّح أن ميتا مترددة في طرح منافس في الوقت الحالي بسبب مخاطر تتعلق السمعة. 

كما أعلنت شركة محرك البحث الصينية بايدو في فبراير 2023 أنها ستطلق خدمة على غرار شات جي بي تي تسمى "Wenxin Yiyan" باللغة الصينية أو "إرني بوت" باللغة الإنجليزية في وقت ما في مارس 2023. 

 

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