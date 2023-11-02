استراحة لمرافقي مصابي غزة بمستشفى العريش العام (صور)

أقام مكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام استراحة لاستقبال مرافقين المصابين الفلسطينيين أثناء علاجهم بالمستشفى مع توفير كافة سبل الراحة والانتقالات داخل مدينة العريش.

إقامة استراحة لمرافقي مصابين غزة بمستشفى العريش العام

كان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ قام بزيارة الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام.

وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية إلى الجرحى الفلسطينيين اثناء تلقيهم العلاج بالمستشفى.

Advertisements



وأكد المحافظ على أن طاقة مستشفيات المحافظة ٣٠٠ سرير وإنه سيتم إستقبال ضعف هذا العدد من خلال توفير غرف إضافية خارج المستشفى متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار المحافظ إلي توفير أماكن إقامة للمرافقين للجرحى الفلسطينيين، وتقديم كافة الخدمات لهم مؤكدا على وصول ٤٩ مصابا إلى مستشفى العريش العام وبئر العبد التخصصي وتحويل مصاب للعلاج خارج المحافظة.



أكد المحافظ على أن مستشفيات المحافظة نسق أول طبي، ومستشفيات مدن القناة نسق ثاني طبي، ومستشفيات القاهرة نسق ثالث طبي، معلنا عن تشغيل المستشفى الميداني بالشيخ زويد.



لفت المحافظ إلى وجود انفراجة في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وفي وصول المصابين الى الأراضي المصرية.