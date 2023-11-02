الخميس 02 نوفمبر 2023
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رياضة

الخطيب يجتمع مع كولر في حضور لجنة التخطيط لبحث أزمة الخروج الإفريقي

الخطيب يجتمع مع كولر،فيتو
الخطيب يجتمع مع كولر،فيتو

الدوري الممتاز، قالت مصادر داخل الأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سوف يعقد جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وايضا لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من أجل بحث أسباب خروج الفريق من نصف نهائي الدوري الإفريقي أمام صن داونز أمس. 

أضافت إن الجلسة تشهد الاستماع إلي رؤية كولر في مباريات الدوري الإفريقي وتفنيد أسباب وداع البطولة وخسارة ثاني ألقاب الموسم الحالي بعد خسارة السوبر الإفريقي الشهر الماضي. 

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي إعادة احمد نبيل كوكا لاعب الفريق للتشكيل الأساسي في مباراة المقاولون العرب بعد غدٍ السبت. 

وتأتي عودة كوكا المنتظرة إلي التشكيل الأساسي في ظل سياسة التدوير مبكرا بين اللاعبين لتجنب الإجهاد في ظل ضغط المباريات محليا وقاريا. 

يبدأ اليوم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق المقاولون العرب بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة بعد غد السبت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

وحصل كولر علي مجموعة من المباريات الأخيرة لفريق المقاولون في الدوري لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض العديد من المباريات الهامة خلال شهر نوفمبر. 

ونستعرض في السطور التالية جدول مباريات الأهلي في شهر نوفمبر. 

المقاولون العرب × الأهلي

الجولة السادسة من الدوري المصري

4 نوفمبر في السابعة مساءً

استاد المقاولون العرب


الأهلي × ميدياما الغاني

الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا

25 نوفمبر في السادسة مساءً

لم يتحدد الملعب

الأهلي × سموحة

الجولة السابعة من الدوري المصري

28 نوفمبر في الرابعة عصرا

استاد القاهرة

وتأجلت مباريات الجولة الثالثة والرابعة والخامسة للأهلي بسبب مشاركته في الدوري الإفريقي، ضد كل من سيراميكا كليوباترا والجونة وبلدية المحلة على الترتيب.

 يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب المرتقبة بعد غد السبت ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

كما تشهد جلسة كولر مع جهازه المعاون تصحيح أخطاء مباراة صن داونز الجنوب إفريقي أمس والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ومعها ودع الأحمر منافسات الدوري الإفريقي من نصف النهائي. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

ويلتقي الأهلي مع نظيره المقاولون في السابعة مساء بعد غدٍ السبت علي ستاد المقاولون ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز. 

وتنقل مباراة الأهلي والمقاولون عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي. 

 يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري الممتاز. 

وخرج النادي الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي عقب تعادله سلبيا مع صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي على استاد القاهرة.

مكافأة الأهلي من الدوري الإفريقي

ورغم الخروج  من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي سيحصل النادي الأهلي على مليون و700 ألف دولار وفقا لما تنص عليه لوائح البطولة الأفريقية.

فيما ضرب صن داونز موعدا مع الوداد المغربي في نهائي الدوري الإفريقي للموسم الحالي بعدما تجاوزهما دور نصف النهائي.

موعد مباراة الوداد وصن داونز 

وتقام مباراة الذهاب بين صن داونز والوداد في المغرب يوم الأحد المقبل يوم 5 نوفمبر على أن تقام مباراة العودة في جنوب إفريقيا يوم 11 من الشهر نفسه.

وخرج النادي الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي عقب تعادله سلبيا مع صن داونز الجنوب أفريقي في إياب دور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي على استاد القاهرة.

واستفاد الفريق الجنوب إفريقي من فوزه ذهابا بهدف دون رد في بريتوريا ليتأهل للمباراة النهائية ويواجه نادي الوداد المغربي.

الأهلي ضد صن داونز 

وأهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي أمام صن داونز بالدقيقة 11 بعد احتساب ركلة جزاء لصالح بيرسي تاو.

وكاد الأهلي أن يسجل هدفه الأول عن طريق محمود كهربا مستغلا خطأ حارس مرمى صن داونز ويليمامز ولكن كرته اصطدمت بالقائم.

واستمر الضغط الأهلاوي علي مرمى صن داونز من أجل خطف هدف التقدم ولكن خرج الضيوف بشباك نظيفة في أول 45 دقيقة من اللقاء.

ومع الشوط الثاني حاول الأهلي تسجيل الهدف الأول ولكن التنظيم الدفاعي لفريق صن داونز كان جيدا ما دفع المدرب مارسيل كولر لإجراء 3 تغييرات بدخول كل من موديست ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم.

ثم دخل بعد ذلك الثنائي أحمد عبد القادر وصلاح محسن لزيادة القوة الهجومية للأحمر آملا في تسجيل هدف وتعديل الكفة.

وحصل مانديتا لاعب صن داونز على البطاقة الحمراء إثر التدخل القوي على أكرم توفيق في الدقيقة 83 من عمر المباراة. 

تشكيل الأهلى لمباراة صن داونز

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

محمد الشناوي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق، علي معلول، مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو، كهربا.

صن داونز ضد الأهلي

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: ريفالدو كوتيزي – مفالا – جرانت كيكانا- عبد المنعم بوطويل.

الوسط: خايلسيو موادو – أوبيري موديبا – مارسيلو أليندي.

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الهجوم: جاستون سيرينو – ثيمبا زواني – ثابيلو ماسيكو.

May be an image of ‎1 person, playing football and ‎text that says '‎AFRICAN FOOTBALL LEAGUE FOOTBALLLEAGUE تشکيل المباراة الأهلي مع ماميلودي صن داونز الشناوي ربيعة عبدالمنعم أكرم معلول مروان ديانج إمام تاو الشحات etisalat FABMISR کھربا Lipton HELIX Coca-Cola OGLC ALMARASEM‎'‎‎

طاقم تحكيم مباراة الأهلى وصن داونز

وقاد المباراة الحكم السنغالي عيسى سي والحكم ويعاونه مواطناه جبريل كامارا ونهى بانجورا والحكم الرابع الحاج علاو محمد من تشاد.

وفي تقنية الفار الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم ويعاونه دانييل لاريا من غانا.

قائمة الأهلي لمباراة صن داونز  

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم- بيرسي تاو.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست - صلاح محسن.

 

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