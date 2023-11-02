تجهيز مقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ "مركز السيطرة" في أسوان تمهيدا لافتتاحه

يأتي مشروع إعداد مقر للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة (مركز السيطرة) بمبنى ديوان عام المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل السريع مع أي أحداث طارئة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والذي تم الانتهاء من إنشاؤه وتجهيزه بنسبة 100 % تمهيدًا لإفتتاحه وتشغيله الفعلي.

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إن منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة إحتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة، وخلال إطار زمنى محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة بإستخدام تكنولوجيا الإتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

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وأضاف أن إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تم تنفيذه فى إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 من أجل تقوية عناصر التكامل بين كافة الجهات المعنية عبر إتاحة البيانات الدقيقة، ليكون بذلك إنجازًا جديدًا يضاف لسلسلة الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة.

يذكر أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،استقبل اللواء عمرو فاروق مساعد مدير الإشارة ورئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أمس الأربعاء وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والعقيد أحمد غريب المشرف العام على مشروع مراكز السيطرة بالمحافظات والوزارات، والمقدم أحمد المصرى المشرف على التنسيقات بالشبكة الوطنية.

وعقب ذلك قام اللواء أشرف عطية، واللواء عمرو فاروق بتفقد مشروع إعداد مقر للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة ( مركز السيطرة ) بمبنى ديوان عام المحافظة، والذى تم الإنتهاء من إنشائه وتجهيزه بنسبة 100 % تمهيدًا لافتتاحه ودخوله الخدمة بكامل طاقته، كما تم إجراء تجربة عملية لتشغيل أجهزة المركز من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة.

وتم استعراض آليات الربط بين مركز السيطرة بديوان عام محافظة أسوان، ومراكز السيطرة بالمحافظات الأخرى، وأيضًا بالمركز الرئيسى لتكون المراكز فى وحدة متكاملة من العمل، خاصة فى الحالات والأحداث المشتركة بين المحافظات لتصبح هذه المراكز مرآة كاشفة للحدث للجميع من خلال الرؤية الموحدة.

ومن جانبه أكد محافظ أسوان على أن منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ تدعم جهود وخطط الدولة فى مجالات التأمين المختلفة بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة ليتم متابعة الأحداث الطارئة أولًا بأول، وتتميز بجودة التعامل بكفاءة تامة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى أهمية تكثيف البرامج التدريبية للعاملين بمركز السيطرة لرصد الأحداث الطارئة ومتابعتها على مدار الساعة، ليكونوا على قدر المسؤولية، وبما يساهم فى تحقيق الاستدامة والاستمرارية لهذا المركز على أكمل وجه.

فيما أوضح رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بأن الهدف من إنشاء مراكز السيطرة للشبكة الوطنية بمختلف الوزارات والمحافظات هو ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية بهذه الوزارات وتلك المحافظات بالمركز الرئيسى للشبكة الوطنية وغرفة عملياتها المتخصصة المجهزة بأحدث وسائل تكنولوجيا الإتصالات فى إطار رؤية شاملة وشبكة موحدة ومؤمنة بالكامل.

أشار إلى أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة يعمل على تحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ، وكذا الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة، وسرعة إحتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وترشيد الأعباء المالية.

كما أشاد اللواء عمرو فاروق بالرؤية والفكر الراقى لمحافظ أسوان والذي ساهم فى إنشاء مركز متكامل لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة، ليضم تطبيقات متنوعة، فضلًا عن فريق متميز من العاملين المتخصصين، لتقديم الخدمات المتعددة للمواطنين بالكفاءة والجودة العالية.