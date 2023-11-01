أرقام علي معلول في تسديد ركلات الجزاء مع الأهلي

الأهلي، ودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى، بعد تعادله سلبيا مع ضيفه صن داونز الجنوب الأفريقي، في اللقاء الذي أقيم الليلة على ملعب استاد القاهرة، في حين انتهت مباراة الإياب في جنوب أفريقيا بفوز صن داونز بهدف نظيف، ليصعد الأخير لمواجهة الوداد المغربي في نهائي الدوري الأفريقي.

وكان الحكم السنغالي عيسى سي احتسب ركلة جزاء للأهلي في الشوط الأول، تصدى لها التونسي الدولي علي معلول، إلا أنه سددها في يد حارس صن داونز ليحرم الأهلي من فرصة التقدم في المباراة، وهو ما دفع بعض جماهير المارد الأحمر الغاضبة لتحميل علي معلول مسئولية الخروج من الدوري الأفريقي.

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أرقام على معلول في تسديد ركلات الجزاء

وتستعرض فيتو في السطور التالية أرقام علي معلول في تسديد ركلات الجزاء منذ أن لعب في صفوف النادي الأهلي.

سدد علي معلول 33 ركلة جزاء بقميص الأهلي

أحرز 24 ركلة جزاء

أهدر معلول 9 ركلات جزاء - منها 3 ركلات تحت قيادة مارسيل كولر

أحمد حسن ينتقد موديست

انتقد أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم النادي الأهلي الذي انضم للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأكد أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية، أن مستوى المهاجم الفرنسي صدمه وصدم جماهير الأهلي بشكل كبير، مشيرا إلى أن موديست غير جدير بأن يكون مهاجم بطل مصر وأفريقيا، وليس لديه أي شيء ليقدمه للمارد الأحمر مهما تم تجهيزه بدنيا.

وهاجم أحمد حسن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بسبب تأخره في قرار الدفع برضا سليم أمام صن داونز، وكان يجب الدفع به مع بداية الشوط الثاني.

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وأشار أحمد حسن أن إمام عاشور أكمل مباراة الأهلي وصن داونز، وهو مش قادر بدنيا وكان يجب على كولر أن يقوم كولر بتغييره في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني.



الأهلي يودع الدوري الأفريقي

الدوري الإفريقي، خرج النادي الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي عقب تعادله سلبيا مع صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي على استاد القاهرة.

مكافأة الأهلي من الدوري الإفريقي

ورغم الخروج من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي سيحصل النادي الأهلي على مليون و700 ألف دولار وفقا لما تنص عليه لوائح البطولة الأفريقية.

فيما ضرب صن داونز موعدا مع الوداد المغربي في نهائي الدوري الإفريقي للموسم الحالي بعدما تجاوزهما دور نصف النهائي.

موعد مباراة الوداد وصن داونز

وتقام مباراة الذهاب بين صن داونز والوداد في المغرب يوم الأحد المقبل يوم 5 نوفمبر على أن تقام مباراة العودة في جنوب إفريقيا يوم 11 من الشهر نفسه.

الأهلي ضد صن داونز

وأهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي أمام صن داونز بالدقيقة 11 بعد احتساب ركلة جزاء لصالح بيرسي تاو.

وكاد الأهلي أن يسجل هدفه الأول عن طريق محمود كهربا مستغلا خطأ حارس مرمى صن داونز ويليمامز ولكن كرته اصطدمت بالقائم.

واستمر الضغط الأهلاوي علي مرمى صن داونز من أجل خطف هدف التقدم ولكن خرج الضيوف بشباك نظيفة في أول 45 دقيقة من اللقاء.

ومع الشوط الثاني حاول الأهلي تسجيل الهدف الأول ولكن التنظيم الدفاعي لفريق صن داونز كان جيدا ما دفع المدرب مارسيل كولر لإجراء 3 تغييرات بدخول كل من موديست ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم.

ثم دخل بعد ذلك الثنائي أحمد عبد القادر وصلاح محسن لزيادة القوة الهجومية للأحمر آملا في تسجيل هدف وتعديل الكفة.

وحصل مانديتا لاعب صن داونز على البطاقة الحمراء إثر التدخل القوي على أكرم توفيق في الدقيقة 83 من عمر المباراة.