الخميس 02 نوفمبر 2023
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رياضة

وائل جمعة: لو اللاعيبة بتلعب بنفس أسلوب أكرم توفيق كان الأهلي فاز

وائل جمعة، فيتو
وائل جمعة، فيتو

الدوري الإفريقي، كشف وائل جمعة  لاعب الأهلي ومدير الكرة السابق في تصريحات خاصة بي إن سبورت عن حزنه الشديد علي غياب الروح والعزيمة في بعض اللاعبين خلال المباراة.

وأكد وائل جمعة  “اللي عاوز يكتب تاريخ مش أنه يفوز ببطولة البطولات في الأهلي مضمونه،  بس تاريخك بيتكتب بالأداء والروح والعزيمة".

وواصل “الشخصية والجدعنه بتبان في المباريات الكبيرة لازم تقاتل من أجل الجمهور".

وتابع “لو لاعيبة الأهلي بتلعب بنفس أسلوب أكرم كان الأهلي هيكسب".

 

واستفاد الفريق الجنوب إفريقي من فوزه ذهابا بهدف دون رد في بريتوريا ليتأهل للمباراة النهائية ويواجه نادي الوداد المغربي.

الأهلي ضد صن داونز 

وأهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي أمام صن داونز بالدقيقة 11 بعد احتساب ركلة جزاء لصالح بيرسي تاو.

وكاد الأهلي أن يسجل هدفه الأول عن طريق محمود كهربا مستغلا خطأ حارس مرمى صن داونز ويليمامز ولكن كرته اصطدمت بالقائم.

واستمر الضغط الأهلاوي علي مرمى صن داونز من أجل خطف هدف التقدم ولكن خرج الضيوف بشباك نظيفة في أول 45 دقيقة من اللقاء.

ومع الشوط الثاني حاول الأهلي تسجيل الهدف الأول ولكن التنظيم الدفاعي لفريق صن داونز كان جيدا ما دفع المدرب مارسيل كولر لإجراء 3 تغييرات بدخول كل من موديست ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم.

ثم دخل بعد ذلك الثنائي أحمد عبد القادر وصلاح محسن لزيادة القوة الهجومية للأحمر آملا في تسجيل هدف وتعديل الكفة.

وحصل مانديتا لاعب صن داونز على البطاقة الحمراء إثر التدخل القوي على أكرم توفيق في الدقيقة 83 من عمر المباراة. 

تشكيل الأهلى لمباراة صن داونز

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

محمد الشناوي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق، علي معلول، مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو، كهربا.

صن داونز ضد الأهلي

 

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: ريفالدو كوتيزي – مفالا – جرانت كيكانا- عبد المنعم بوطويل.

الوسط: خايلسيو موادو – أوبيري موديبا – مارسيلو أليندي.

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الهجوم: جاستون سيرينو – ثيمبا زواني – ثابيلو ماسيكو.

 

May be an image of ‎1 person, playing football and ‎text that says '‎AFRICAN FOOTBALL LEAGUE FOOTBALLLEAGUE تشکيل المباراة الأهلي مع ماميلودي صن داونز الشناوي ربيعة عبدالمنعم أكرم معلول مروان ديانج إمام تاو الشحات etisalat FABMISR کھربا Lipton HELIX Coca-Cola OGLC ALMARASEM‎'‎‎

 

وخسر الأهلى فى لقاء الذهاب أمام صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت عصر يوم الأحد الماضي بجنوب أفريقيا.

 

 

قائمة الأهلي لمباراة صن داونز  

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم- بيرسي تاو.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست - صلاح محسن.

 

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الأهلي وائل جمعة الدوري الإفريقي صن داونز الأهلي ضد صن داونز

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