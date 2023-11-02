الخميس 02 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أسرة بليغ حمدي تنتقد إقامة حفل لروائع الموسيقار بموسم الرياض: مش وقته الناس بتموت في غزة

حفل روائع بليغ حمدي،
حفل روائع بليغ حمدي، فيتو

انتقدت أسرة بليغ حمدي موسم الرياض بسبب إقامة حفل لروائع الموسيقار، والذي من المقرر إقامته يوم 9 نوفمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

 

انتقاد أسرة بليغ حمدي لموسم الرياض بسبب حفل عن الموسيقار

وقال أسامة فهمي نجل شقيقة الموسيقار بليغ حمدي في تصريح خاص لـ"فيتو": "من وجهة نظري الشخصية أن إقامة حفل لروائع بليغ حمدي ضمن فعاليات موسم الرياض في ذلك الفترة فهو وقت غير مناسب بسبب أحداث غزة الصعبة ومعاناة الشعب الفلسطيني من الانتهاكات والقصف المستمر من قبل جيش الاحتلال.

 

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وأضاف: “تواصلنا مع الجهة المنظمة للحفل من أجل تأجيله بسبب الظروف التي تمر بها غزة لكن أكدوا أن الأمر صعبًا من أجل الالتزام باتفاقيات”.

وكانت كشفت شركة “بنش مارك” عن إقامة حفل طربي جديد يضم كوكبة من كبار نجوم الطرب، تحت عنوان "روائع بليغ حمدي"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

حفل روائع بليغ حمدي في موسم الرياض

يقام حفل روائع بليغ حمدي يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر المقبل، على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، ويشارك في إحيائه مطربة وحيدة من مصر وهى  أنغام.

 

ويضم الحفل كل من السورية أصالة نصري، اللبنانية نانسي عجرم، التونسي صابر الرباعي وماجد المهندس، وطلال سلامة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

 

الجدير بالذكر، أن بليغ حمدي ولد عام 1931، وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول أعماله لعبد الحليم حافظ، أغنية تخونوه، بعدها تعاون مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة، والسهولة، وتعددت ألقابه، منها ملك الموسيقى، ولحن الشجن، وتوفي بليغ حمدي، في 12 سبتمبر 1993، عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الألحان المتنوعة. 

 

فعاليات موسم الرياض 2023

في سياق آخر، روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية لفعاليات موسم الرياض.

 

ونشر تركي آل الشيخ فيديو ترويجي للفعاليات عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: نرحب بكم في موسم الرياض 2023 بمفاجآت وحفلات وفعاليات أكبر وأقوى! حياكم الله بالبوليڤارد ستي، ونفرح بزيارتكم".

 

وانطلقت أول أمس فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من خلال بدء مباراة ملاكمة بين جاك مجان والسبايدي دوران.

 

جاء ذلك وسط حضور جماهيري قوي ومشاركة نجوم ومشاهير من مختلف دول العالم.

 

موسم الرياض 2023 

ويتواجد في السعودية الفنان الهندي سلمان خان، والمخرج SANER AYER، والمصارع CHUK LIDEEL، والملاكم Dmitrii Bivol، والمصارع Shannon Briggs بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الآخرين.

 

ومن ناحية أخرى، كشف المستشار تركي آل الشيخ  رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن التعاقد مع المغنية الكولومبية شاكيرا لتقدم أولى حفلاتها بموسم الرياض خلال الفترة المقبلة. 

 

تركي آل الشيخ 

وأضاف "آل الشيخ" خلال مداخلة ببرنامج مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية أنه يوجد أكثر من سفير لموسم الرياض منهم الفنان المصري أحمد عز.

 

وتابع: “نعمل على جمع 200 مليون دولار لإنتاج أفلام في المستقبل ونستهدف من خلالها رفع جودة الإنتاج”. 

 

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