نواب: فتح معبر رفح ونقل جرحى فلسطين يؤكد نجاح جهود مصر

أكد النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن إعادة فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني لإدخال المصابين والجرحى الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب، خطوة مهمة تؤكد نجاح جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمالا لدورها وموقفها الإنساني منذ بداية الحرب والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، واستمرارا لجهود مصر في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانب أهالي غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية من الاحتلال الإسرائيلي.

Advertisements

إعادة فتح معبر رفح البرى

وقال “عثمان”: إن نجاح الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إعادة فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، والبدء فى نقل الجرحى الفلسطينيين من داخل القطاع إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج اللازم، بالإضافة لإجلاء الرعايا الأجانب، يؤكد قوة الدولة المصرية ومكانتها الكبيرة على المستوى الدولي، ودورها القوي والمؤثر في دعم القضية الفلسطينية والسعي لإيجاد الحلول لتهدئة الأوضاع وخفض التصعيد، حتى نجحت في فرض إرادتها في فتح معبر رفح رغم تعنت الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن الدعم الإنساني الذي تقدمه مصر للأشقاء في فلسطين ليس بجديد على الدولة المصرية التي تبذل جهودا كبيرا في الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى مواقفها التاريخية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بتوفير سيارات إسعاف مجهزة طبيا لنقل مصابي وجرحى فلسطين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

الدولة المصرية تعمل في خطوط متوازية لدعم القضية الفلسطينية



وأكد النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية قيادة وشعبا من أكثر الداعمين للقضية الفلسطينية في جميع مراحلها سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرا إلى أن مصر من أكثر المتمسكين بضرورة إحلال السلام العادل والشامل وتحقيق الأمن المستدام من أجل تسوية حقيقية قائمة على حقن دماء الفلسطينيين دون تصفية للقضية، وحماية أرواح المدنيين وتوفير الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية.

وقال “وهدان”: إن الدولة المصرية تعمل بكل مؤسساتها من أجل تقديم الدعم اللازم إلى الأشقاء في قطاع غزة؛ للتخفيف من المعاناة التي يواجهونها في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على سكان القطاع، مؤكدا أن الدولة تعمل على محورين متوازيين الأول الضغط من أجل التهدئة والإعلان عن هدنة، والثاني هو تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، مؤكدا أن مصر تدرك جيدا دورها المحوري في المنطقة وهو ما يتطلب منها عدم تعريض أمنها القومي للخطر، باعتباره أحد ركائز الاستقرار في المنطقة.

القيادة السياسية

وأضاف "وهدان"، أن القيادة السياسية أتخذت تلعب دورا فاعلا في التواصل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بجانب الأطراف الإقليمية والدولية لضمان التوصل إلى حلول عاجلة على المستوى الإنساني والسياسي، مشددا على أن مصر حريصة على الحفاظ على مقدرات الدولة الفلسطينية وسلامة شعبها، وحماية المدنيين، وتحقيق مبادئ الشرعية الدولية، من خلال تنفيذ حل الدولتين القائم على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار النائب سليمان وهدان، إلى جهود مصر المستمرة من أجل الضغط لفتح معبر رفح بشكل دائم، في ظل قيام قوات الاحتلال باستهدافه على الجانب الفلسطيني وهو ما عرضه للتدمير مما تسبب في إعاقة لسير العمليات بين البوابتين المصرية والفلسطينية، بالإضافة إلى تحديد مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية من الدول ومنظمات الإغاثة وتوصيلها للقطاع عبر معبر رفح.