الخميس 02 نوفمبر 2023
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حوادث

مصرع معلمة صدمتها معدة ثقيلة بطريق فرعي في المنيا

إسعاف،فيتو
إسعاف،فيتو

لقيت معلمة مصرعها بعدما صدمتها معدة ثقيلة على طريق فرعي بإحدى قرى مركز مغاغة شمال المنيا، أثناء عبورها الطريق وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وفاة سيدة صدمتها إحدى المعدات الثقيلة بمركز مغاغة، وأسفر الحادث عن مصرعها في الحال وتم نقلها إلى المستشفى.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين أنها معلمة في العقد الخامس من عمرها بإحدى المدارس الثانوية، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، وتم نقلها إلى المستشفى المركزي وإيداعها داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

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وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعه.

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