الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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اقتصاد

استقرار سعر اليورو في بداية التعاملات اليوم الخميس 2-11-2023

سعر اليورو اليوم،
سعر اليورو اليوم، فيتو

 استقر سعر اليورو بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 2-11-2023، وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي المصري.

وثبت سعر اليورو صباح اليوم الخميس عند 32.49 جنيها  للشراء، 32.64 جنيها للبيع.

أسعار العملات اليوم، فيتو

سعر العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 37.38 جنيه للشراء، و 37.55 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 33.89 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.38 جنيه للشراء، و20.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.55 جنيه للشراء، و1964 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.70 جنيه للشراء، و82.08 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع. 

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البنك الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة

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وزير النقل يبحث مع وفد البنك الدولي خطط تمويل المشروعات

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.69 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

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