استفادة 176 طالبًا من 6 ورش عمل بحملة اقرأ لمكتبة دمنهور

واصلت مكتبة مصر العامة بدمنهور، جولاتها بكافة مدن ومراكز المحافظة ضمن حملة " اقرأ. فكر. لمستقبل أفضل" وذلك لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي لكافة القرى والنجوع وإيمانًا بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الإبتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب.

قامت المكتبة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بزيارة مدرسة الشهيد عبد العظيم بديوي بمركز ومدينة حوش عيسى حيث استفاد من أنشطة اليوم 176 طالبا وطالبة بالمرحلة الإبتدائية.

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أشار أحمد الهواشي - مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور أن الزيارة تضمنت 6 ورش عمل حول الأمن المائي والحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، وورش الاورجامي، وفن طي الورق، والرسم، وورشة أشغال يدوية، كما تم عمل ورشة تلوين، وورشة حكي لقصص ترشيد المياه والحفاظ على مياه نهر النيل بالإضافة إلى، ورشة عمل سلوكيات صحيحة، وخاطئة ومسابقة فمعلومة وتوزيع هدايا.

الجدير بالذكر، أنه جاري اتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي الحالي.