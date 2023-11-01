ضبط 19 طن عدس ودقيق بلدي مجهول المصدر بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر، عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين والخارجين عن القانون داخل نطاق مراكز محافظة البحيرة للتأكيد على التزام التجار بعدم التلاعب بالأسعار وأصحاب المخابز بعدم إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

أسفرت الحملات بمركز دمنهور عن ضبط 1500 شيكارة عدس بإجمالي 15 طنا بأحد مراكز توزيع المواد الغذائية، و2 طن دقيق بلدي و2 طن سمن وزيت مجهول المصدر.

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وبحملة مماثلة بمركز إيتاي البارود تم ضبط محل جملة لبيعه سكر غير مدون عليه سعر البيع للمستهلك، كما تم ضبط كمية كبيرة من المقرمشات والمياه الغازية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 500 لتر بنزين 80 قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغرض بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة المخابز والأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس لردع المخالفين.