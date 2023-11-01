إزالة 53 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت خلال اليوم الأول في إزالة 53 حالة من التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بإيقاف ظاهرة التعديات وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة من الأراضي الزراعية.

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وأضاف الداودي، أن الوحدات المحلية نفذت إزالات لحالات التعدي بالتنسيق مع مسئول المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي والري والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية.

ولفت إلى أن إجمالي حالات التعدي على الأراضي الزراعية التي تمت إزالتها بلغت 53 حالة على مساحة 3 أفدنة و23 قيراطا و16 سهما، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة يتم رصدها من خلال وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة، والتعامل معها فورًا، لمنع أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهتها في مهدها بكل حسم وقوة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما شدد محافظ قنا، على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع مصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله الوظيفي.