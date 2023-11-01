الكشف على 1384 مواطنا مجانا خلال قافلة طبية بالبحيرة
نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية البحيرة قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية عزب بسنتواى بأبوحمص تحت رعاية الأستاذ الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.
وذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.
وتم الكشف خلالها على ١٣٨٤ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ٩ عيادات طبية، وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة ٣٤٠- عيادة الأطفال ٢٥٣ - الجراحة ١٤٩ - النساء ١٢٩ - تنظيم الأسرة ٤٥ - العظام ٢٠٠ - الأسنان ٩٠ - جلدية ١٧٨ ).
كما تم توفير خلال القافلة، معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.
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