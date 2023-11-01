ضبط تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات والسلاح بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث قويسنا بمديرية أمن المنوفية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وتلقى اللواء عمر رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قويسنا بقيادة العقيد محمد السخاوى مفتش المركز، والرائد أحمد عبد القوي رئيس المباحث، والمقدم عبد المنعم محاريق معاون المباحث، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وورشة أسلحة، حيث ضبط بحوزتهم 5 قطع سلاح، وكمية من الذخائر، وكمية من المواد المخدرة.

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تحرر عن وقائع الضبط المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.