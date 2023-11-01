لأول مرة بالجمهورية، صحة البحيرة توقع بروتوكول في جودة المعامل

وقعت مديرية الصحة بالبحيرة، بقيادة الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة، بروتوكول تعاون، مع معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، في مجال جودة واعتماد المعامل الطبية، في إطار الاهتمام بتطوير المنظومة الصحية بالبحيرة والسعي الدائم للتطوير والتميز المؤسسي في مجال المعامل الطبية الذي تنتهجه مديرية الصحة بالبحيرة.

وتدريب كافة الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها، للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطن، حيث هو السابقة الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، لتنفيذ أول دبلوم مهني في مجال جودة واعتماد المعامل الطبية.

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حيث استقبل الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بمكتبه الدكتور محمد عبدالربه عميد معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة هناء عامر رئيس قسم تنمية الأعمال بمعهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية البحرية، والدكتورة رانيا الشرقاوي أستاذ التحاليل الطبية جامعة الإسكندرية -عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية جامعة برج العرب، والدكتور أحمد زغلول نقيب أطباء البحيرة، والدكتور أحمد زعلوك نقيب الصيادلة بالبحيرة، تم توقيع بروتوكول التعاون المشترك وسط فرحة وحفاوةٍ من الجميع بهذا الحدث المتميز، واستعرض الدكتور وكيل الوزارة التطبيقات والآليات التي تم تنفيذها من نموذج للتطوير المؤسسي في كافة المجالات الفنية والإدارية.

ووجه ووكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الشكر لإدارة المعامل بالمديرية لتنفيذهم ما يقرب من 90 ٪ من الخطة الاستراتيجية للعام الحالي 2023، وتتويجها بما حدث اليوم من توقيع بروتوكول لعقد أول دبلوم مهني في مجال جودة واعتماد المعامل الطبية.