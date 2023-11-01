الخميس 02 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

توفير وسائل نقل جماعي لرواد معرض TransMEA2023

وسائل النقل،فيتو
وسائل النقل،فيتو

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها مساء اليوم أنه تم التنسيق من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لتوفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023. 

ويقام المعرض تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023  وذلك من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض، توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض، بالإضافة لربط  محور المشير ببوابات المعرض بخدمة الأتوبيس الترددي.

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كما تم التنسيق من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري احدى شركات وزارة النقل وشركات نقل الركاب التابعة لها  (إيجي باص – غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – شرق الدلتا للنقل والسياحة) بتوفير أتوبيسات لنقل زائري المعرض يوميًا (الساعة 8 صباحا والعودة بهم الساعة 5 عصرا) وذلك من (الفيوم – بني سويف – الاسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الإسماعيلية – السويس – المنصورة -الزقازيق - فاقوس).

 

 

 

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