الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إحصائية الموت الرسمية في غزة: 10 آلاف شهيد فلسطيني خلال 26 يوما

الشهداء الفلسطينيين
الشهداء الفلسطينيين بقطاع غزة، فيتو

أكد المتحدث باسم الإعلام الحكومي في غزة، أن مجازر الاحتلال خلفت أكثر من 10 آلاف بين شهيد ومفقود حتى الآن.
 

 

أخبار غزة الآن، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في نبأ عاجل منذ قليل، عن مقتل جندي جديد ليرتفع عدد الجنود القتلى إلى 16 منذ بدء عمليته البرية في غزة.

 

معاناة جيش الاحتلال

وذكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في تصريحات له  اليوم الأربعاء، أن الهجوم البري على غزة بدأ، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعثر في الدخول البري وتكبد خسائر أكبر بكثير مما يعلنه.

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تصور حركة حماس للتفاوض مع إسرائيل  

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، "أن الحركة مستعدة للتفاوض وقدمت للوسطاء تصورا شاملا يشمل فتح المسار السياسي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وحق تقرير المصير، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل من أجل نفسه وحكومته المتطرفة".

وقال إسماعيل هنية في كلمة متلفزة: "إن التصور الذي قدمته حماس يشمل صفقة لتبادل الأسرى وفتح المعابر ووقف إطلاق النار".


وأكد هنية خلال حديثه، أن معبر رفح هو "معبر مصري فلسطيني خالص ويجب أن يعمل بشكل مستمر"، موجها التحية للجبهات المساندة في لبنان والعراق وسوريا واليمن وطالبهم بالاستمرار.

 

القوات الإسرائيلية تتعثر في دخول غزة

 

وشدد هنية، على أن المقاومة الفلسطينية تقاتل جيش الاحتلال الإسرائيلي في كافة المحاور بغزة وأن "القوات الإسرائيلية تتعثر في دخولها البري لغزة وخسائرها أكبر بكثير مما تعلنه".

فيما أشار إسماعيل هنية، إلى أن الأسرى الإسرائليين يتعرضون لنفس القتل والدمار الذي يتعرض له  الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
 

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، في بيان صادر عنها  اليوم الأربعاء، عن  تدمير قوة مشاة إسرائيلية غرب معبر إيرز وقتل 3 جنود.


كتائب القسام تهاجم قوات مشاة إسرائيلية 
 

وجاء في البيان الذي نشرته  كتائب القسام: "باغتنا قوة راجلة صهيونية غرب إيرز من خلف الخطوط وأجهزنا على 3 جنود من مسافة صفر".

وذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنها نجحت في تدمير 4 آليات عسكرية  إسرائيلية.


اشتباكات المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال 
 

وأضافت كتائب القسام في البيان الصادر عنها اليوم، أن قواتها نفذت هجوما على قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال متمركزة داخل أحد المباني في بيت حانون في قطاع غزة.

رئيس حماس: إسرائيل تكبدت خسائر كبيرة في الهجوم البري على غزة والحركة مستعدة للتفاوض

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 من جنوده خلال اشتباكات في غزة

 

وفي السياق ذاته، قال قائد ميداني في كتائب القسام، إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تفشل في تقدمها على المحاور التي توغلت فيها؛ بسبب المقاومة الشرسة.

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