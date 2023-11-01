جماهير الأهلي توجه رسالة للاعبي صن داونز (فيديو)

تعالت هتافات جماهير النادي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام صن داونز، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي، في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي.

وهتفت الجماهير: “بالدم بالروح إفريقيا مش هتروح".





وفي التقرير التالي نعرض لكم بشرى سارة للنادي الأهلي قبل مباراة صن داونز:

بشرى سارة للنادي الأهلي قبل مباراة صن داونز

لعب الأهلي أمام صن داونز في القاهرة 7 مباريات.

فاز الأهلي في 5 مباريات ( 3-0، 1-0، 2-0، 2-0، 2-0 )

تعادلا في مباراة واحدة ( 2-2 )

خسر الأهلي في مباراة واحدة ( 1-0 )

سجل 12 هدفا واستقبل 3 أهداف.

وخسر الأهلي في لقاء الذهاب أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت عصر يوم الأحد الماضي بجنوب إفريقيا.

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سيناريوهات تأهل الأهلي إلى النهائي

تحقيق الفوز بهدف نظيف ومن ثم الفوز بركلات الترجيح.

تحقيق الفوز بأي نتيجة شرط أن تكون بفارق أكثر من هدف.

في حال استقبال الأهلي هدفا أو أكثر من صن داونز في القاهرة سيحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين للصعود.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى وصن داونز

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي والمقرر لها مساء اليوم الأربعاء بإياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الافريقي.

ويقود المباراة الحكم السنغالي عيسى سي والحكم ويعاونه مواطناه جبريل كامارا ونهى بانجورا والحكم الرابع الحاج علاو محمد من تشاد.

وفي تقنية الفار الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم ويعاونه دانييل لاريا من غانا.

قائمة الأهلي لمباراة صن داونز

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم- بيرسي تاو.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست - صلاح محسن.