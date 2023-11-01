الهلال السعودي يحتفل بفوز سالم الدوسري بأفضل لاعب في آسيا لعام 2023 (فيديو)

حرص نادي الهلال السعودي على الاحتفال بسالم الدوسري لاعب الفريق، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2023، خلال الحفل الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.

🚨🚨🚨🚨 تحية الجماهير لأفضل لاعب آسيوي سالم الدوسري 🤩💙💙 pic.twitter.com/NhMoInaqtP — أخبار الهلال (@hilalstuff) November 1, 2023

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فوز الدولي السعودي سالم الدوسري لاعب الهلال بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2023، خلال الحفل الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.

🚨🎥 هذا الجمهور ليس في مباراة كرة قدم، بل في تدريب 🤩💙💙 pic.twitter.com/DUXB82t2gU — أخبار الهلال (@hilalstuff) November 1, 2023

وأصبح سالم الدوسري، سابع لاعب سعودي يتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا، بعد كل من ماجد عبد الله (3 ألقاب في 1984 و1985 و1986)، سعيد العويران (1994)، نواف التمياط (2000)، حمد المنتشري (2005)، ياسر القحطاني (2007)، ناصر الشمراني (2014). وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد نشر حيثيات ترشيح سالم الدوسري لجائزة أفضل لاعب في آسيا، والتي جاءت على النحو التالي.

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ونجح في مساواة الرقم القياسي المسجل باسم سامي الجابر لأكبر عدد من الأهداف للسعودية في نهائيات كأس العالم (بمجموع 3 أهداف).

وساهم الدوسري أيضًا في تتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023، ونجح في تسجيل هدفين خلال المباراة أمام فلامينجو البرازيلي في قبل نهائي كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية، ونجح اللاعب في تسجيل 4 أهداف وصنع 3، ليساهم في بلوغ الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2022".

وتفوق سالم الدوسري على كل من القطري المعز علي لاعب الدحيل، والأسترالي ماتيو ليكي لاعب ملبورن سيتي الأسترالي.

وحقق فريق الهلال الفوز على الحزم بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت في الدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أقيمت على ستاد الملك فهد.

فيما اشترى النجم السنغالي ساديو ماني جناح نادي النصر السعودي، نادي بورجس فوت 18، والذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة بفرنسا.

وتم الإعلان بشكل رسمي عن استحواذ ساديو ماني على نادي بورجس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي أقيم صباح اليوم الأربعاء وشارك به ماني عن طريق برنامج zoom، نظرًا لانشغال اللاعب بالمشاركة في دوري أبطال آسيا رفقة فريقه.

وظهر ساديو ماني في رسالة عبر الفيديو أعرب فيها عن سعادته بشراء نادي بورجس فوت 18.

وانضم ماني لصفوف النصر السعودي مطلع العام الجاري قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني.