الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إجراء تحاليل لـ 42 طالبا بمدرسة فندقية بالمنوفية بعد تعرضهم لهبوط بالدورة الدموية

مستشفى قويسنا المركزى،
مستشفى قويسنا المركزى، فيتو

استقبل مستشفى قويسنا المركزى بمحافظة المنوفية، 42 طالبا بالمدرسة الثانوية الفندقية تعرضوا لهبوط فى الدورة الدموية، وجرى تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم داخل غرف المستشفى.

 

وأشار مصدر طبى بمديرية الصحة بالمنوفية فى تصريح خاص لـ "فيتو" إلى أنه تم سحب العينات اللازمة وإجراء التحاليل للطلاب لمعرفة سبب حدوث الهبوط بالدورة الدموية، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم معرفة السبب.

 

وأكد المصدر على خروج جميع الطلاب من المستشفى بعد تلقيهم الإسعافات الأولية وتحسن حالتهم الصحية.

 

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قويسنا المركزى مديرية الصحة بالمنوفية مستشفي قويسنا المركزي مدرسة قويسنا الفندقية حوادث المنوفية

مواد متعلقة

المنوفية تشارك في المعرض الدولى السنوى للصناعة " تراثنا "

محافظ المنوفية يواصل سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين

محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية

محافظ المنوفية: التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر

فقدت 26 من أسرتها فى القصف على غزة، حكاية آية الفلسطينية جاءت للمنوفية لدراسة الهندسة (فيديو)

محافظ المنوفية يوجه بتسريع معدلات رصف الطرق بمنوف وتلا

أول قرار من النيابة بعد مصرع شاب في مشاجرة بالمنوفية

عاتبهم لمعاكسة زوجته، مصرع زوج طعنا على يد شقيقين بالمنوفية

الأكثر قراءة

صدقي صخر ينشر صورا من كواليس مسلسل صوت وصورة مع حنان مطاوع (صور)

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية ويعتقل أسرى محررين (فيديو)

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير صراع الشرق الأوسط على الإمدادات

يعرض قريبا، مشاهد من مسلسل بطن الحوت (صور)

إدارة بايدن تعلن إستراتيجية "لمكافحة الإسلاموفوبيا"

بطل من ذهب، وكيل شباب الدقهلية تكرم عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة بدكرنس (صور)

سيناء.. حكاية الوادى المقدس طوى.. هنا جبل الطور أقدس الأماكن فى الديانات السماوية الثلاث

بعد تصديق الرئيس، كل ما تريد معرفته عن قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج

Advertisements

منوعات

المزيد

الوجه الآخر للمقاطعة، أصحاب محلات وأكشاك: خسرنا كتير بس كله فدا فلسطين (فيديو وصور)

توفير وسائل نقل جماعي لرواد معرض TransMEA2023

أنجلينا جولي: غزة تتحول لمقبرة جماعية وزعماء العالم متواطئون

الدوري الإفريقي، عجوز تدعم الأهلي وفلسطين في لقاء صن داونز

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 1-11-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 1-11-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليورو في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

ما هي صواريخ ومسيرات الحوثيين التي قصفت إسرائيل؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية