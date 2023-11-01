إجراء تحاليل لـ 42 طالبا بمدرسة فندقية بالمنوفية بعد تعرضهم لهبوط بالدورة الدموية

استقبل مستشفى قويسنا المركزى بمحافظة المنوفية، 42 طالبا بالمدرسة الثانوية الفندقية تعرضوا لهبوط فى الدورة الدموية، وجرى تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم داخل غرف المستشفى.

وأشار مصدر طبى بمديرية الصحة بالمنوفية فى تصريح خاص لـ "فيتو" إلى أنه تم سحب العينات اللازمة وإجراء التحاليل للطلاب لمعرفة سبب حدوث الهبوط بالدورة الدموية، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم معرفة السبب.

وأكد المصدر على خروج جميع الطلاب من المستشفى بعد تلقيهم الإسعافات الأولية وتحسن حالتهم الصحية.

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