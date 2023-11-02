الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، وهي ثاني أركان الإسلام، وأول ما يحاسب عليه العبد في قبره، لذلك ينبغي علي المرء معرفة كيفية أدائها والمحافظة عليها، ومع ذلك فإن هناك 10 أشياء يكره فعلها أثناء الصلاة، وكذلك بعض الأفعال المحرم قطعا الإتيان بها أثناء الصلاة سنتعرف عليها من خلال هذا التحقيق فإلى التفاصيل..

10 أشياء يكره فعلها أثناء الصلاة وهذه الأفعال محرمة قطعا

الأفعال المحرمة أثناء الصلاة

هناك عدد من الأفعال المحرم فعلها أثناء الصلاة نورد بعضها فيما يلي:

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1- أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب أثناء تأديته للصلاة فعليه إعادة الصلاة، وذلك سواءً كان في صلاة الفرض أو صلاة التطوع، حيث أن ما يبطل الفريضة يبطل التطوع أيضًا ويستثنى من ذلك من أكل أو شرب ناسيًا، فعلى الراجح من أقوال العلماء أنه لا تبطل صلاته.

2- الكلام عمدًا في أي شيءٍ دون مصلحة الصلاة، ودليل ذلك قول زيد بن أرقم ” كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام”.

وأما إذا كان الكلام في مصلحة الصلاة فلا تبطل به، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبا هريرة ” انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع “.

ويشترط في الكلام الذي هو في مصلحة الصلاة ألا يكون مما يفهم المقصود به بالتسبيح، فلا يعدل عن التسبيح إلى الكلام إلا إذا تأكد أن المقصود لا يصل به كما يشترط في الكلام الذي هو في مصلحة الصلاة أيضًا ألا يكثر عرفًا.

3- العمل الكثير (الذي ليس من جنس الصلاة) بشكلٍ عمد، أما إذا كان قليلًا فلا يبطل الصلاة بلا خلاف، والرأي الذي أجمع عليه الجمهور هو الرجوع في هذا الأمر إلى عادة الناس فما يعتبره الناس قليلًا كرفع العمامة أو الإشارة برد السلام وما شابه ذلك لا يبطل الصلاة وما يعده الناس كثيرًا كالخطوات المتتالية والمتتابعة، فهي تبطل الصلاة.

4- الضحك أثناء الصلاة تبطل صلاة المرء بالضحك فيها، وأما إذا كان تبسمًا فقط فلا تبطل الصلاة به.

ولا تبطل الصلاة إن كان الضحك قليلًا، وضابط القلة والكثرة في هذا الأمر يرجع إلى العرف بين الناس.

2- ترك ما يجب تأديته في الصلاة فتبطل صلاة المرء بترك ما يجب فيها، وتفصيل ذلك ما يلي:

1- ترك ركن أو واجب من واجبات الصلاة، بشكلٍ عمدٍ ودون عذر والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم ن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي لم يحسن صلاته: “ارجع فصل فانك لم تصل”، فدل فعل النبي في هذا الحديث على أن الصلاة تبطل لذلك.

وإن كان ما تركه المسلم أثناء صلاته من الواجبات وهو ساهيًا، فيجزئ عنه سجود السهو، وأما إذا ترك ركنًا من أركان الصلاة، فلا يجزئه سجود السهول بل يلزمه الإتيان بهذا الركن.

2- ترك شرطٍ من شروط الصلاة عمدًا يبطل الصلاة، وهو ما اتفق عليه جمهور العلماء.

10 أشياء يكره فعلها أثناء الصلاة وهذه الأفعال محرمة قطعا

10 أشياء يكره فعلها أثناء الصلاة

1- يكره الالتفات أثناء الصلاة، وللالتفات أقسام هي كما يلي

أن يلتفت المسلم بقلبه، والمقصود هنا الوسواس ونزغات الشيطان، وهي التي تنقص من الصلاة وقل من ينجو منها وهي من مبطلات الصلاة.

أن يلتفت المسلم أثناء الصلاة برأسه يمينًا ويسارًا، ويكره للمسلم فعل ذلك بدون حاجة، والدليل عليه حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: “سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: ” هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد”.

وأما إن كان الالتفات أثناء الصلاة لحاجة فلا مشكلة فيه، ودليل ذلك حديث سهل بن الحنظلية قال: ” ثُوِّب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله يصلي وهو يلتفت إلى الشعب “

الالتفات بجميع البدن، وهذا الفعل مما يبطل الصلاة على قول جمهور العلماء لأن المصلي حينها يترك استقبال القبلة.

ومما يكره أيضًا التفات المصلي ببصره يمينًا وشمالًا، وقد قال ابن القيم في ذلك: ” الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان: أحدهما: التفات القلب عن الله إلى غير الله، والثاني: التفات البصر، وكلاهما منهي عنه”

2- تغميض العينين أثناء الصلاة لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه أثناء الصلاة لذا كرّه هذا الفعل كثير من العلماء لقولهم إنه من فعل اليهود.

3- يرى بعض العلماء أن رفع البصر إلى السماء مكروه أثناء الصلاة، ولكن القول الراجح في هذا الفعل أنه محرم، واستدلوا بذلك على ما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” لينتهين أقوامٌ عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم “

4- يعتبر الإقعاء من مكروهات الصلاة، وللإقعاء صور عدة هي:

أن يجعل المصلي ظهور قدميه في الأرض ويجلس على عقبيه.

أن يقوم المصلي يجعل قدميه في الأرض، وتكون عقباه قائمتين، وتكون إليتاه بين عقبيه

أن يلصق المصلي إليتيه بالأرض، ويقوم بنصب فخذيه وساقيه، ويضع يديه علي الأرض.

أن يقوم المصلي بنصب قدميه، ويجلس على عقبيه ويرى بعض العلماء، أن هذه الصورة الأخيرة هي من السنة، واستدلوا بذلك بحديث طاووس” قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي السنة، فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم”

5-العبث هنا هو عمل ما لا فائدة له أثناء الصلاة، سواءً كان ذلك بيديه أو ثوبه أو غير ذلك ومما يدل على ذلك حديث معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت فاعلًا فواحدة لتسوية الحصى ” متفق عليه، وفي رواية ” فواحدة أو دع “

6- افتراش الذراعين مع السجود مما يكره فعله أثناء الصلاة، وصفته أن يمد المصلي يديه من مرفقيه إلى كفيه ويقوم بإلصاقهما بالأرض، واستدل أصحاب هذا الرأي على ذلك بدليل حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب”.

7- يكره وضع اليد على الخاصرة في الصلاة، ودليل ذلك حديث أبي هريرة ” نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرًا “

8- يكره للمسلم أن يصلي بحضرة الطعام، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنه ” لا صلاة بحضرة طعام”

9- يكره للمسلم أن يصلي وهو حاقن أو حاقب، والمقصود بالحاقن هنا الذي احتبس بوله، والحاقب الذي احتبس غائطه، ويدخل في معناهما من احتبس الريح.

والدليل على ذلك حديث عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان “

10- يعد فرقعة الأصابع وتشبيكها من العبث، لذلك يكره فعلها في الصلاة.