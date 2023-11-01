مشاهدة لقاء الأهلي وصن داونز في منافسات الدوري الإفريقي 2023، يسعى النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي، في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي.



مشاهدة لقاء الأهلي وصن داونز في منافسات الدوري الافريقي 2023

وتأمل الجماهير النادي الأهلي في متابعة المباراة عبر القنوات الناقلة حيث اللقاء المرتقب أمام صن داونز في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي، في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي.

تردد قنوات أون تايم سبورت

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.



تردد قناة أبو ظبي المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.





وفي التقرير التالي نعرض لكم بشرى سارة للنادي الأهلي قبل مباراة صن داونز:

بشرى سارة للنادي الأهلي قبل مباراة صن داونز

لعب الأهلي أمام صن داونز في القاهرة 7 مباريات.

فاز الأهلي في 5 مباريات ( 3-0، 1-0، 2-0، 2-0، 2-0 )

تعادلا في مباراة واحدة ( 2-2 )

خسر الأهلي في مباراة واحدة ( 1-0 )

سجل 12 هدفا واستقبل 3 أهداف.

وخسر الأهلي في لقاء الذهاب أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت عصر يوم الأحد الماضي بجنوب إفريقيا.

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سيناريوهات تأهل الأهلي إلى النهائي

تحقيق الفوز بهدف نظيف ومن ثم الفوز بركلات الترجيح.

تحقيق الفوز بأي نتيجة شرط أن تكون بفارق أكثر من هدف.

في حال استقبال الأهلي هدفا أو أكثر من صن داونز في القاهرة سيحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين للصعود.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى وصن داونز

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي والمقرر لها مساء اليوم الأربعاء باياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الافريقي.

ويقود المباراة الحكم السنغالي عيسى سي والحكم ويعاونه مواطناه جبريل كامارا ونهى بانجورا والحكم الرابع الحاج علاو محمد من تشاد.

وفي تقنية الفار الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم ويعاونه دانييل لاريا من غانا.

قائمة الأهلي لمباراة صن داونز

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم- بيرسي تاو.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست - صلاح محسن.