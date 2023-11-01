توقعات التوظيف ADP الأمريكية سلبية، وتوقعات بتطبيق سياسة أكثر تشددية من الفيدرالي الأمريكي

صدر منذ قليل تقرير التوظيف الأمريكي بالقطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP الأمريكية، والتي تترقبها الأسواق منذ أيام، لتعطي لمحة عامة عن توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي الفترة القادمة، مخالفًا للتوقعات؛ إذ جاءت سلبية هذه المرة وأقل من توقعات خبراء سوق المال.

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التوظيف الأمريكية ADP ، فيتو

سياسة التشديد النقدي من جانب الفيدرالى الأمريكى

قال نبيل فرج خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: ما يتضمنه تقرير اليوم هو تمهيد لسياسة أكثر تشددية من جانب الفيدرالى الأمريكى حيث جاءت بيانات التوظيف الامريكية ADB تلك المرة بنظرة غير مستقرة من خلال التحليلات الاولية لسوق المال الامريكية، أي أقل من توقعات الخبراء، وأقل من المستويات المسجلة في القراءة السابقة، لتحفز الفيدرالي نحو إنهاء سياسة التشديد النقدي الفترة القادمة، الأمر الذي يدعم هبوط الدولار من ناحية، وارتفاع الذهب من ناحية أخرى.

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ما هى أهمية بيانات التوظيف الأمريكية ؟

وأضاف فرج قائلا: تزيد أهمية بيانات التوظيف الصادرة اليوم، وذلك لأنها تعطي لمحة عامة عن خطوة الفيدرالي في الاجتماعات القادمة، حيث إنه إذا جاءت البيانات إيجابية يحفز ذلك الفيدرالي الحفاظ على سياسة التشديد النقدي باعتبار أن الاقتصاد ما زال بصحة جيدة، والعكس صحيح، إذا جاءت البيانات سلبية قد يحفز ذلك الفيدرالي نحو التهدئة باعتبارها علامة على تباطؤ الاقتصاد الذي يؤدي لانخفاض التضخم.

كما قلص مؤشر الدولار بعضًا من مكاسبه فور صدور البيانات، فيما يحاول الذهب الارتفاع الذهب بعدما كان متراجعًا، وأفاد تقرير التوظيف الصادر عن ADP بأن الاقتصاد أضاف 113 ألف وظيفة فقط عن شهر أكتوبر، فيما توقع الخبراء إضافة 150 ألف وظيفة.

بيانات التوظيف الاميريكية، فيتو

ماذا حدث فى بيانات التوظيف الأمريكية سبتمبر 2023؟

قراءة سبتمبر السابقة 89 ألف وظيفة، ويحدد هذا المؤشر التغير في مستوى الذين تم تعيينهم خلال الشهر الماضي، باستثناء هؤلاء المعينين في القطاع الزراعي. يتم نشر هذا المؤشر قبل يومين من نشر تقرير ADP للتوظيف عن المكتب الرسمي لإحصائيات الموارد البشرية والذي يقدم حلولا في مجال التوظيف للشركات. ومنذ صدوره عام 2007، أثبت أنه مؤشر جيد للتنبؤ بتقرير التوظيف.

حركة اتجاه أهم المؤشرات العالمية خلال الأيام الماضية

رصدت “ فيتو “ حركة اتجاه أهم المؤشرات العالمية خلال الأيام الماضية، خاصة مع اقتراب اجتماع لجنه الفيدرالى الأمريكى اليوم الاربعاء لحسم أسعار الفائدة، ونرى الآن بيانات مؤشر المستهلك الامريكى CPI، والتي أكدت على ما نشره الموقع خلال بداية هذا الأسبوع.

حيث تشير إلى أن المعنويات مرتفعة وإيجابية تجاه النشاط الاقتصادي، لتمنح الفيدرالي مزيدًا من القوة تجاه تشديد السياسة النقدية (رفع الفائدة) الفترة المقبلة، وذلك باعتبار أن البيانات جاءت عكس رغبات الفيدرالي في تحقيق ركود ناعم، حيث تأتي هذه البيانات قبل ساعات قليلة من صدور قرار الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم الأربعاء.