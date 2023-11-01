استثمر صح، البيئة تطرح دراسة جدوى كاملة لمشروع تحويل زيوت الطعام المستعملة لوقود حيوي، المزايا والأرباح والعوائق المتوقعة

تعرض وزارة البيئة حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص في عدة مجالات منها الطاقة المستدامة، تدوير المخلفات، السياحة البيئية، الاقتصاد القائم على اساس حيوي، والزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء.

ومنذ أسابيع قليلة أقامت وزارة البيئة أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي، والذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء ورواد الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب.

واستعرضت وزارة البيئة من خلاله الفرص الاستثمارية المتاحة، وقامت بعرض الرؤى والمقترحات في سبيل نمو الاستثمار البيئي، ورفع الوعي بالفرص الواعدة لشباب الخريجين ورواد الأعمال في مجال تغير المناخ، وكانت إحدى تلك الفرص؛ فرصة استثمار: تجميع زيت الطهي المستعمل وإنتاج وقود الديزل الحيوي.

وتقدم “فيتو” فيما يأتي تحليل متكامل لدراسة جدوى أولية للمشروع قام بها مجموعة من الخبراء والمستثمرين الذين استعانت بهم وزارة البيئة، حيث تم اعتماد الأرقام الخاصة بدراسة الجدوى من قبل كيمونكس مصر لليونيدو في عام 2023.

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السوق المستهدف

أوضحت دراسة الجدوى أن مشروع جمع زيت الطعام المستعمل UCO يستهدف السوق الأوروبية حيث يتم تصديره إلى أوروبا أو إنتاج وقود الديزل الحيوي وتصديره إلى أوروبا ويتم إنتاج الجلسرين كمنتج إضافي مع تصنيع الديزل الحيوي.



وصف المشروع

يقوم المشروع في البداية على جمع 10,000 طن / سنة من زيت الطهي المستعمل (UCO) من قبل شركة مرخصة تمتلك سياراتها ومنطقة تخزينها، وتقوم الشركة بجمع زيت الطهي المستعمل من مصادر مختلفة داخل القاهرة مثل المطاعم والفنادق والمنازل ومصانع الأغذية المقلية.



الميزة التنافسية

يعتبر استيراد زيت الطهي المستعمل من مصر إلى أوروبا هو الخيار الأفضل لأوروبا لأن مصر أقرب إلى أوروبا مقارنة بآسيا (المصدّر الرئيسي لزيوت الطهي المستعملة)، وبالتالي، فإن سعر زيت الطهي المستعمل سيكون أرخص، وقد يكون إنتاج وقود الديزل الحيوي مؤهلا للحصول على أرصدة الكربون.



ملامح السوق

قدرت دراسة الجدوى حجم السوق العالمي لهذا المشروع بـ 6 مليار دولار أمريكي في عام 2021 - ثم يحدث نمو بنسبة 5٪ (بين عامي 2022 و2029)



المواصفات المالية



كشفت دراسة الجدوى المواصفات المالية لمشروع تجميع زيوت الطعام المستعملة وانتاج الوقود الحيوي، فعلى سبيل المثال بخصوص مساحة الأرض فإنها تقدر بـ 27 ألف جنيه مصري لكل طن، ونفس الرقم بالنسبة لإنتاج البايوديزل، وبشأن الاستثمار فيحتاج المستثمر لـ 60 مليون جنيه مصري لتجميع زيت الطهي المستعمل، ولإنتاج البايوديزل يحتاج إلى 492 مليون جنيه مصري، ليحقق معدل العائد والأرباح الداخلية بنسبة 161% بخصوص تجميع زيوت الطهي المستعملة، وبنسبة 47% لإنتاج البايوديزل، وذلك خلال فترة قصيرة وهي فترة الاستراداد المبسطة والتي تتراوح في المتوسط بين سنة و5 شهور في مشروع تجميع الزيوت المستعملة وسنة و4 شهور في مشروع إنتاج البايوديزل.



المدخلات المطلوبة

شركة مرخصة تمتلك سياراتها

منطقة التخزين لزيوت الطعام المستعملة

أرض لمصنع الديزل الحيوي



ويتطلب المشروع أيضا مركبات تجميع مناسبة مثل الدراجات ثلاثية العجلات للجمع والنقل مع تزويدها بمعدات السلامة، ومنطقة تخزين مناسبة مبنية بمواصفات السلامة لنظام التهوية ونظام مكافحة الحرائق.. إلخ، بعيدا عن المساكن وبالقرب من نقطة التجميع، ومعدات إنتاج الديزل الحيوي والتي تحتوي على مفاعلات وأجهزة فصل وتنقية، بالإضافة إلى الموارد البشرية مثل الفنيون ومشغلو الآلات والسائقون، ودمج القطاعات غير الرسمية في النظام.





المخاطر وتدابير التخفيف

وحذرت دراسة الجدوى من بعض المخاطر التي قد تواجه المشروع ومنها خطر جمع زيت الطهي المستعمل بواسطة القطاعات غير الرسمية ذات الأسعار المرتفعة بهدف إعادتها إلى سلسلة المواد الغذائية، ويمكن التخفيف من ذلك عن طريق توقيع عقود بين مولدي زيت الطهي المستعمل والمجمعين المرخصين، وسيكون من الضروري الرصد الدوري وفرض القوانين من جانب السلطات التنظيمية.



وحذرت أيضا من خطر عدم القدرة على تصدير زيت الطهي المستعمل بالمواصفات المطلوبة. والتي يمكن تخفيفها عن طريق المعالجة المسبقة لزيت الطهي المستعمل لمطابقة المواصفات الأوروبية.



وأيضا هناك خطر عدم توافر زيت الطهي المستعمل كمادة خام لإنتاج وقود الديزل الحيوي بأسعار معقولة، ويمكن التخفيف من ذلك عن طريق تقليل كمية تصدير زيت الطهي المستعمل لتلبية قدرة مصانع إنتاج الديزل الحيوي، وأيضا، ينبغي السماح لمنتجي وقود الديزل الحيوي بجمع زيت الطهي المستعمل بأنفسهم.





التأثير العام والبيئي

وكشفت دراسة الجدوى أن هذا المشروع يقلل التأثير على محطات معالجة مياه الصرف الصحي من خلال جمع زيت الطهي المستعمل من المصدر بدلا من التخلص منه في شبكة الصرف الصحي، كما أنه يحد من تلوث النفايات البلدية الصلبة بواسطة زيت الطهي المستعمل عن طريق جمعها من المصدر بدلا من التخلص منها مع نفايات البلدية الصلبة، وأيضا الحد من استنزاف الموارد الطبيعية من خلال الاستفادة من النفايات لإنتاج الوقود البديل: الديزل الحيوي.



الأثر الاجتماعي

وبالنسبة للأثر الإجتماعي للمشروع فإنه يقلل التأثير الضار لإستعمال زيت الطهي المستعمل على صحة الإنسان من خلال القضاء على جزء كبير من زيت الطهي المستعمل المعاد إلى السلسلة الغذائية.



الموقع

وكشفت وزارة البيئة أن موقع المشروع يتحدد بناء على مكان التوريد من مصادر مختلفة داخل القاهرة مثل المطاعم والفنادق والمنازل والمصانع المنتجة للأغذية المقلية.