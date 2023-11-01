الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس مركز الفرافرة يؤكد وضع آلية وضوابط لتقسيمات القرى

رئيس مركز ومدينة
رئيس مركز ومدينة الفرافرة، ڤيتو

اجتمع الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، برؤساء القرى بالمركز وذلك بهدف متابعة سير العمل وتذليل العقبات أمام تأدية العمل وتقديم خدمات متميزة للمواطنين بالمركز.

وخلال الاجتماع استمع رئيس المركز، إلى مستجدات الأمور ومتطلبات العمل، مشيرًا إلى أنه سوف يتم عقد اجتماعات دورية أسبوعية برؤساء القرى وذلك لتذليل مهام العمل.

وأكد رئيس مركز الفرافرة، ضرورة التواصل مع المواطنين وعقد لقاءات دورية للوقوف على مطالبهم، وأنه سوف يتم وضع آليات وضوابط للتقدم للقطع السكنية بمختلف قرى المركز وإعلام المواطنين بها وكذلك تشكيل لجان بالمركز بحضور ممثلين عن كل قرية ( العمدة أوشيخ القرية – أحد أئمة المساجد وممثلا عن الكنيسة)  لفرز وفحص أوراق المتقدمين وإعلام المواطنين في حالة رفض الطلب بأسباب الرفض.

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وعلى جانب آخر، وجه رئيس المركز، بضرورة الإزالة الفورية في المهد لمختلف حالات التعدي وتحرير محاضر في نفس اليوم للمتعدين وذلك حفاظا على حق الدولة وسرعة إعداد مخطط تفصيلي للنفع العام بالمدينة وقرى المركز وإعداد كروكى لقطع الأراضي الفضاء بكل قرية تمهيدا لاستغلالها مستقبليا كنفع عام وحظر التعامل على جانبي الطرق بواقع 25 مترا للطرق داخل القرى و50 مترا للطرق خارج القرى.
 

يذكر أن الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة التقى بالمواطنين خلال مؤتمرا جماهيرا موسعا تم انعقاده بقري النهضة وذلك بحضور بعض من المعنيين من جهاز المركز التنفيذي. وأكد رئيس المركز دراسة تعديل الشروط الخاصة بالتقدم للقطع السكنية بالقرية واستثناء شرط تسلسل الإقامة لمن قضى مدة خمسة سنوات إقامة فعلية بالقرية ووفقا لمحل الإقامة المثبت بالرقم القومي.

 كما وجه بتخصيص قطعة أرض لطرحها أمام الراغبين من المواطنين كمشروعات صوب زراعية بنظام الإيجار وذلك بعد استكمال كافة المرافق لها للعمل على توفير الخضروات بأسعار مخفضة وخلق فرص عمل لأبناء القرية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم التنسيق مع الإدارات المختصة لحل جميع مشكلات المواطنين في ضوء المتاح من الإمكانيات ووفقا لضوابط العمل.

 

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الوادى الجديد عقد لقاءات دورية مركز ومدينة الفرافرة مشاكل المواطن مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد

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