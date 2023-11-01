الخميس 02 نوفمبر 2023
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اقتصاد

خبراء الضرائب: لجنة وزير المالية بداية حقيقية للارتقاء بمهنة المحاسب الضريبي

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية، فيتو

ثمنت جمعية خبراء الضرائب المصرية قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بالصيغة التنفيذية لتشكيل لجنة لاقتراح الضوابط والقواعد التنظيمية لاعتماد المحاسب القانوني للإقرارات الضريبية وقواعد التعامل مع مصلحة الضرائب. 
 

قرار وزير المالية يمثل بداية حقيقية للارتقاء بمهنة المحاسب الضريبي

 

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قرار وزير المالية يمثل بداية حقيقية للارتقاء بمهنة المحاسب الضريبي الذي يعد همزة الوصل بين الإدارة الضريبية والممولين. 
 

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وأكد أن مهنة المحاسب الضريبي المتخصص ظلت لسنوات طويلة دون توصيف حقيقي مما سمح لبعض الدخلاء بالتسلل الي المهنة وذلك يسيء الي المنظومة الضريبية بصفة عامة.

أعلن أن وزير المالية قرر توقيع بروتوكول مع اللجنة بعد التوافق على الضوابط والقواعد التنظيمية الجديدة في موعد أقصاه شهر يونيو القادم.
 

وقال إن ذلك يتيح مدة كافية لإجراء مشاورات متانية وعلمية مع كافة الأطراف بحيث تخرج الضوابط والقواعد التنظيمية الجديدة بما يتوافق مع التطور الكبير الذي تشهده المنظومة الضريبية المصرية وسياسة الميكنة والتحول الرقمي التي تتبناها وزارة المالية.

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