الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

لتوفير الخضراوات بأسعار مناسبة..

محافظ الوادي الجديد يتابع مشروعات الصوب الزراعية بالخارجة

محافظ الوادي الجديد،
محافظ الوادي الجديد، فيتو

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمشروعات الصوب الزراعية شمال مدينة الخارجة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين وطرح إنتاج الصوب بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية.

حيث تفقد مزارع واحة الحرير الطبيعي التي تضم ١٢٠ صوبة زراعية لإنتاج الخضروات بأنواعها والتوت، كما تضم ١٧ ألف فسيلة نخيل مختلف الأصناف، مشيدًا بحجم الإنتاج وجودة المنتجات التي يتم تسويقها بالسوق المحلي.

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كما تابع مشروع زراعة ٢٠ صوبة أخرى التابعة لإحدى مشروعات الاستثمار الزراعي، موجهًا الوحدة المحلية لمركز الخارجة بطرح منتجات المشروع من الخضراوات بمنافذ البيع الثابتة والمتنقلة.

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، التقي وحنان مجدي نائب المحافظ، وفد هيئة قناة السويس وشركة "بلدنا" القطرية"؛ في إطار التنسيق لتنفيذ مشروع استثماري واعد بمنطقة بحيرات باريس، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن الوفد يزور المحافظة على مدار ٣ أيام لمعاينة موقع المشروع والاطلاع على الإمكانات اللوجيستية والبنية التحتية، عقب توقيع مذكرة تعاون في مجال الأمن الغذائي الأسبوع الماضي بحضور السيد رئيس الوزراء، تشمل استزراع ٢٨٠ ألف فدان بالمحافظة؛ لتغطية الاحتياجات اللازمة للمشروع الذي تقدر استثماراته بنحو ١.٥ مليار دولار.

وأكّد المحافظ  تقديم كافة أوجه الدعم؛ مُثمنًا جھود الدولة المصریة لتوطين الصناعات الغذائية وتنمية القطاع الزراعي بما يخلق فرص عمل، ويوفر تكلفة استیراد تلك المنتجات من العملة الصعبة.

محافظ الوادي الجديد يتابع موقف مبادرات خفض أسعار السلع الغذائية بالمراكز

وعلى جانب آخر، ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع متابعة مبادرات خفض أسعار السلع الغذائية، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز.

وشدد الزملوط على التوسع في توفير المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية بكافة المدن والقرى، وذلك في ضوء توجيهات السيد رئيس الوزراء بإطلاق مبادرات خفض الأسعار؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين وللحد من ارتفاع الأسعار، موجهًا بما يلي:

◾عرض موقف مشروعات الصوب الزراعية ومدى التزامها بطرح الإنتاج بالأسواق الداخلية بأسعار مخفضة، وإلغاء المزايا الممنوحة لأصحابها حال عدم الالتزام.

◾قيام الوحدات القروية بتوفير السلع التموينية من الشركة المصرية لتجارة الجملة وطرحها بنفس الأسعار من خلال منافذ القرى تيسيرًا على المواطنين.

◾توفير منافذ متنقلة بالأحياء النائية بأطراف المدن

◾عرض تقرير دوري عن جهود أفضل القرى والمدن في توفير السلع المخفضة.

 

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