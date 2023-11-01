الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

السيسي يجتمع مع رئيسي الحكومة والبنك المركزي ووزراء المالية والبترول

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

اجتمع  الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي في المجالين الاقتصادي والتنموي، وذلك في إطار متابعة الرئيس للجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وتعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي.
 

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لرئيس السيسي الرئيس السيسي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء محافظ البنك المركزي الدخل القومي

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