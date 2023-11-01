بسبب أكشاك الكهرباء، طلب إحاطة بعد وفاة طفل صعقًا في أكتوبر

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية، والكهرباء والطاقة، بشأن الإهمال فى أكشاك الكهرباء وعدم توفير الأغطية الخاصة بها، مما ترتب عليه وفاة طفل لا يتجاوز عمره الـ3 سنوات نتيجة الصعق الكهربائي.

إهمال كبير بحق المواطنين فى منطقة أبناء الجيزة بحدائق أكتوبر

وأكد النائب، أنه خلال الساعات الماضية تلقى الكثير من الشكاوى والاستغاثات تجاه ما يحدث من إهمال كبير بحق المواطنين فى منطقة أبناء الجيزة بحدائق أكتوبر.

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وفاة طفل صعقا بالكهرباء

وقال هشام حسين: على الرغم مما يتم من جهود حكومية مختلفة، إلا أن عدم قيام المسئولين بدورهم ومتابعة ملفاتهم على أرض الواقع يتسبب فى كوارث كبيرة، وهو ما تم فى وفاة طفل لا يتجاوز الـ 3 سنوات فى هذه المنطقة، نتيجة عدم توفير الغطاء الخاص بأحد أكشاك الكهرباء، فأثناء لهو الطفل تعرض للصعق والوفاة فى ذات الحال.

تعدد صور الإهمال في منطقة أبناء الجيزة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مثل هذه الصور من الإهمال فى حاجة إلى مراجعة من جانب الجهات المعنية سواء الكهرباء أو التنمية المحلية.

وأوضح النائب، في طلب الإحاطة الذي تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن المنطقة فى ولاية محافظة الجيزة، بجانب أهمية مراجعة أوضاع الخدمات بكافة مراحل منطقة أبناء الجيزة؛ حيث توجد إشكاليات كثيرة بمختلف الملفات بحاجة إلى مراجعة حكومية، وتوفير الاحتياجات اللازمة، بجانب التحقيق فى واقعة الوفاة ومحاسبة المخطئ والمقصر.