علي جمعة: تسعة أجزاء الألم اجتمعت في القدس ووزع واحد على العالم

المسجد الأقصى، أكد الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، أن المسجد الأقصى هو ثالث الحرمين، ووصف مدينة القدس بأنها تعني الطهارة والنزاهة والتشريف، وهي مهد النبوات ومبعث الرسل.

القدس المدينة المقدسة على مر العصور



وعن المسجد الاقصى والقدس، قال الدكتور علي جمعة إن الجمال عشرة أجزاء; اجتمعت في القدس تسعة منها, ووزع الباقي على العالم، والألم عشرة أجزاء; اختصت القدس بتسعة منها, ووزع الباقي على العالم.

المسجد الاقصى، فيتو



وقال الدكتور علي جمعة عن المسجد الأقصى ومدينة القدس: "#القدس‏..‏ أولى القبلتين وثالث الحرمين‏,‏ ومسرى الرسول ﷺ‏,‏ هي كلمة تعني الطهارة والنزاهة والتشريف‏;‏ فهي المدينة المقدسة على مر العصور‏,‏ أرض النبوات"

وعد قدسية المدينة قال علي جمعة: "وصفها الله عز وجل هي وفلسطين في القرآن الكريم- في أكثر من موضع- بأنها الأرض المباركة والأرض المقدسة، قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: (وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ)، وقال: (وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ)

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الأنبياء اجتمعوا في القدس للصلاة



وتابع جمعة قائلًا: "وقال على لسان سيدنا موسى عليه السلام: (يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ)، وقال تعالى: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ).

مدينة القدس، فيتو



وأضاف جمعة "هذه الأرض هي مهد النبوات ومبعث الرسل, دخلها أنبياء الله, فما من نبي إلا وقد أمها, بل اجتمعوا كلهم للصلاة في المسجد الأقصى يؤمهم سيدنا رسول الله ﷺ."

المسجد الحرام والمسجد الأقصى.. من وضع أولا



وعن المسجد الأقصى قال الدكتور على جمعة: "ذلك المسجد الذي هو صنو للمسجد الحرام في الأولية الزمانية, فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله: أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال:أربعون. ثم قال: حيثما أدركتك الصلاة فصل, والأرض لك مسجد [البخاري ومسلم].

المسجد الحرام، فيتو



وأوضح جمعة: "وبناء على هذه المكانة نظر المسلمون إلى بيت المقدس على أنه منزل شريف، وموضع مقدس كريم, فشدوا إليه الرحال, وأحرموا منه للحج والعمرة, وزاروه لذاته بغية الصلاة والثواب, وأحاطوه برعايتهم الدينية الكريمة, لقول النبي ﷺ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول, والمسجد الأقصى» [البخاري ومسلم].

مكانة المسجد الأقصى عند المسلمين



وعن مكانة القدس واختصاصه بالألم قال على جمعة: "ولم تقتصر هذه المكانة العليا للقدس على نفوس المسلمين فقط بل ظل لها أهمية ومكانة لدى الديانات الثلاث; هذه المكانة التي يمكن أن يقال عنها: إن الجمال عشرة أجزاء; اجتمعت في القدس تسعة منها, ووزع الباقي على العالم، وإن الألم عشرة أجزاء; اختصت القدس بتسعة منها, ووزع الباقي على العالم، هذه المكانة التي جعلت المصنفين يصنفون أكثر من مائة وأربعين ألف كتاب عن القدس ما بين اجتماعي واقتصادي وقانوني وتاريخي وجغرافي..."