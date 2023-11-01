محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية بالمنافذ المتاح بها المبادرة البالغ عددها 231 منفذ.

وقال المحافظ إنه جاري العمل على زيادة أعداد المنافذ المشاركة بالمبادرة.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لكافة المحاولات الاحتكارية للتجار في حجب السلع الأساسية عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، مؤكدًا أنه يتابع عن كثب الحملات التفتيشية اليومية التي تقوم بها الأحياء بالتعاون مع مديرية التموين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، وفي إطار تكليفات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمبادرة خفض أسعار السلع بالتنسيق مع مديرية التموين بالإسكندرية والمجتمع المدنى وكافة الجهات المعنية.

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