الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد محطة مياه الشرب المغذية للمدينة

محطات مياه، فيتو
محطات مياه، فيتو

 تفقد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة يرافقة نواب ومعاونى رئيس الجهاز والإدارات المعنية   محطة مياه الشرب،  والتى تعمل  بطاقة ١٧٢ ألف م٣/يوم المغذية للمدينة وميناء دمياط    والمأخذ المغذى للمحطة من نهر النيل واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تقديم الخدمة بأعلى كفاءة لعناصر المنظومة   بالمحطة،  وكذلك أعمال رفع الكفاءة للمرحلة الأولى وأعمال الصيانة الدورية للمأخذ والتأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للبرنامج الزمنى لتحقيق الاستفادة من كامل قدرة المحطة لخدمة التوسعات الحالية والمستقبلية للمدينة.

ويأتي ذلك فى إطار تطوير المدن بالاهتمام بالمرافق العامة والوقوف على القدرات الاستيعابية والتشغيلية للمحطة.

 

 أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، أن مصر تعد إحدى الدول الرائدة في مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في المنطقة، والتي تهدف إلى تعزيز الربط بين استخدامات مياه الصرف الصحي في التكامل بين المياه والطاقة والنظم البيئية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.

 كما أن محور إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي الثنائية والثلاثية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة هي من أهم محاور خطة ترشيد الاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والتي تعمل عليها الوزارة جاهدة في تحقيق مستهدفاتها بالتنسيق والترابط بين الوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الموارد المائية الري، ووزارة البيئة، ووزارة الصحة والسكان.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن الجهود الوطنية الحالية التي يتم تنفيذها لدعم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية غير مسبوقة، فعلى سبيل المثال برنامج نوفي (NWFE) والذي تم إطلاقه في يوليو 2022 برعاية وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الوزارات المعنية يعد خطوة حقيقية لتعزيز الترابط حول المياه والغذاء والطاقة، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتغطية الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي، وهي التخفيف والتكيف والقدرة على الصمود مع التركيز على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تشارك في هذا البرنامج من خلال خطة لإنشاء عدد 5 محطات تحلية باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة  ضمن محطات التحلية المستهدف إنشاؤها بالخطة الإستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050.

واختتم نائب وزير الإسكان، كلمته، بالتأكيد على بذل المزيد من الجهد والعمل للوصول إلى الحلول المثلى لمجابهة التحديات العالمية المتزايدة في ذات الشأن من خلال لغة الحوار الفعال والتنسيق المستمر مع مختلف الدول حول العالم.

 

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شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، في افتتاح الدورة السادسة لأسبوع القاهرة للمياه، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" وذلك بمشاركة 64 كيانًا إقليميًّا ودوليًّا، والذي يعد منصة دولية للحوار الفعال للتغلب على التحديات التي تواجه استدامة قطاع المياه بمشاركات رفيعة المستوى من مصر وأنحاء العالم كافة، وكبار الشخصيات ومتحدثين دوليين بارزين، وخبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.

 

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