مجلس الزمالك يستقبل وفدا من هيئة قضايا الدولة، اعرف السبب

استقبل مجلس إدارة نادي الزمالك، وفدًا من هيئه قضايا الدولة برئاسه المستشار خالد زين رئيس نادي قضايا الدولة.

وحرص الوفد على زيارة نادي الزمالك من أجل توجيه التهنئه للكابتن حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء وأعضاء مجلس الادارة بعد فوزهم فى انتخابات النادي.

وصرف مسئولو نادي الزمالك، راتب شهر أكتوبر لموظفي وعمال القلعة البيضاء وهي الواقعة الأولى التي لم تحدث من قبل أن يتم صرف رواتب الموظفين أول كل شهر.

وحرص الدكتور حسام المندوه أمين صندوق الزمالك على الإشراف على عملية صرف رواتب الموظفين.

قرارات جديدة لمجلس الزمالك

وأعلن أحمد سالم المتحدث الإعلامي والرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك عن مجموعة قرارات جديدة لمجلس إدارة الزمالك الذي أعلنها بالأمس وهي:



- إنشاء لجنة الاستثمار والتمويل وتنمية الموارد برئاسة محمد الأتربي وتفويض في اختيار أعضاء اللجنة.

- إنشاء لجنة قانونية برئاسة المستشار السيد عزت وتفويض في اختيار الأعضاء وعرضها على مجلس الإدارة.

- إنشاء لجنة هندسية برئاسة المهندس مجدي ميشيل على أن يقوم بترشيح باقي أعضاء اللجنة وعرضها على مجلس الإدارة (متطوعين دون أي مقابل أيا كان نوعه أو مسماه).

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- تفويض الكابتن حسين لبيب والمهندس هشام نصر ومحمد الأتربي لدراسة ملف فرع النادي بـ 6 أكتوبر ومراجعة جميع الاتفاقات التي قد تكون أبرمت في هذا الشأن وإعداد الدراسة اللازمة واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للقانون واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.