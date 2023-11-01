الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مجلس الزمالك يستقبل وفدا من هيئة قضايا الدولة، اعرف السبب

مجلس الزمالك مع وفد
مجلس الزمالك مع وفد هيئة قضايا الدولة،فيتو

استقبل مجلس إدارة نادي الزمالك، وفدًا من هيئه قضايا الدولة برئاسه المستشار خالد زين رئيس نادي قضايا الدولة.

وحرص الوفد على زيارة نادي الزمالك من أجل توجيه التهنئه للكابتن حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء وأعضاء مجلس الادارة بعد فوزهم فى انتخابات النادي.

وصرف مسئولو نادي الزمالك، راتب شهر أكتوبر لموظفي وعمال القلعة البيضاء وهي الواقعة الأولى التي لم تحدث من قبل أن يتم صرف رواتب الموظفين أول كل شهر.

وحرص الدكتور حسام المندوه أمين صندوق الزمالك على الإشراف على عملية صرف رواتب الموظفين.

قرارات جديدة لمجلس الزمالك

وأعلن أحمد سالم المتحدث الإعلامي والرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك عن مجموعة قرارات جديدة لمجلس إدارة الزمالك الذي أعلنها بالأمس وهي:


- إنشاء لجنة الاستثمار والتمويل وتنمية الموارد برئاسة محمد الأتربي وتفويض في اختيار أعضاء اللجنة.

- إنشاء لجنة قانونية برئاسة المستشار السيد عزت وتفويض في اختيار الأعضاء وعرضها على مجلس الإدارة.

- إنشاء لجنة هندسية برئاسة المهندس مجدي ميشيل على أن يقوم بترشيح باقي أعضاء اللجنة وعرضها على مجلس الإدارة (متطوعين دون أي مقابل أيا كان نوعه أو مسماه).

Advertisements

- تفويض الكابتن حسين لبيب والمهندس هشام نصر ومحمد الأتربي لدراسة ملف فرع النادي بـ 6 أكتوبر ومراجعة جميع الاتفاقات التي قد تكون أبرمت في هذا الشأن وإعداد الدراسة اللازمة واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للقانون واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مجلس إدارة نادي الزمالك وفد ا من هيئه قضايا الدولة المستشار خالد زين رئيس نادي قضايا الدولة الزمالك حسين لبيب

مواد متعلقة

غياب لاعبي الزمالك عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في إفريقيا

الزمالك يتصدر ترتيب دوري الجمهورية للناشئين 2005

الزمالك يصرف رواتب الموظفين والعمال

الأكثر قراءة

داليا زيادة، حكايات الحقوقية المثيرة للجدل.. أدانت طوفان الأقصى.. وطالبت الاحتلال بقتل الفلسطينيين..وهاجمت الأزهر وسخرت من محمد صلاح

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن اجتياح غزة، ونجاح حماس في التصدي للهجوم البري

بدء صرف معاشات نوفمبر بزيادة 600 جنيه

من يوافق على قوائم المسموح لهم بمرور معبر رفح مصر أم إسرائيل؟ الخارجية توضح

السيسي يجتمع مع رئيسي الحكومة والبنك المركزي ووزراء المالية والبترول

مجلس الزمالك يستقبل وفدا من هيئة قضايا الدولة، اعرف السبب

العثور على طفلين تؤام بأحد الشوارع بمدينة 15 مايو وضبط والديهما

زعيم كوريا الشمالية يصدر أمرا عاجلا بمساعدة فلسطين

Advertisements

منوعات

المزيد

في بريطانيا، مركز شرطة بدون زنزانة وراحة 5 ساعات يوميا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

بعد ارتكابها سلسلة من حوادث القتل، بريطانيا تقرر حظر هذه الكلاب

بايدن يفهم مخاطر الذكاء الاصطناعي بسبب فيلم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023

خطوات تقديم شكوى لشركة المياه

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 1-11-2023

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب على مدار يومين

المزيد

انفوجراف

الموقع 512.. لغز القاعدة السرية الأمريكية في إسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: تسعة أجزاء الألم اجتمعت في القدس ووزع واحد على العالم

3 مصائب تلحق من يتتبع عورات الناس والغيبة مباحة في هذه الأحوال

معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية